Cervia. “Al Pirata” la visita del giornalista televisivo Danilo Fumiento

E’ ripartita la stagione “dal vivo” del ristorante “Al Pirata” di Cervia e dunque, nel tempio del gusto di viale Cristoforo Colombo, tornano a farsi vedere i personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura.

Guest-star di ieri sera il celebre giornalista televisivo Danilo Fumiento, al lavoro proprio in questi giorni in provincia di Ravenna per alcuni servizi dedicati al mondo dell’intrattenimento che verranno poi trasmessi in alcune trasmissioni di emittenti nazionali.

Fumiento si è intrattenuto con il titolare Francesco Iasi e con i suoi figli Danilo e Simone per parlare, in particolare, della gestione della ristorazione negli spazi esterni come prescritto dagli ultimi decreti governativi.