Al via gli incontri sul web di Italia Viva “Dibattiti in piazza”

Oggi, giovedì 13 maggio alle 18 prende il via la rassegna “Dibattiti in piazza” organizzata da Italia Viva Ravenna, sulla pagina facebook del partito. Il primo appuntamento sarà dedicato a “Immunità, comunità e ruolo della politica”.

Parteciperanno: Silvia Sirri, Coordinatrice per Ravenna di Italia Viva, Mauro Tagiuri Presidente Confesercenti, Mauro Mambelli Presidente Ascom, Roberto Montanari Presidente “Spasso in Ravenna”, Pietro Vandini, Esperto Sicurezza e Biotecnologie, Coordinatore Provinciale Italia in Comune, Roberto Fagnani, Coordinatore Italia Viva per la Provincia di Ravenna.

“Si affronterà il tema delle riaperture commerciali – spiegano da Italia Viva -, degli spostamenti e degli orari del coprifuoco, in un contesto sociale dominato da due esigenze opposte. Da una parte le richieste di immunità della popolazione, intesa come protezione da pericoli esterni, dall’altra le esigenze di comunità, intesa come condivisione di valori tra persone legate da una legge di cura reciproca, disposte a condividere i rischi dello stare insieme. Al centro il ruolo della politica che deve trovare l’equilibrio tra le forme possibili di socialità e il necessario distanziamento sociale.