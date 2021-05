Cervia. Sindaco Medri incontra Andrea Ravaglia di “Cala Zingaro”, vincitore nel 2020 nella trasmissione ‘4 Ristoranti’

Il Sindaco Massimo Medri ha incontrato Andrea Ravaglia titolare di “Cala Zingaro. Il locale di Milano Marittima è stato vincitore nel 2020 del titolo di ‘miglior ristorante gourmet di uno stabilimento balneare della riviera romagnola’ nella trasmissione ‘4 Ristoranti’ in onda su Sky dello chef Alessandro Borghese.

La puntata è stata girata l’estate scorsa, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Coronavirus e mandata in onda la prima volta il 29 dicembre. “Cala Zingaro” di Milano Marittima ha vinto la sfida con il “Maré” di Cesenatico, “Ricci di Mare” di Miramare di Rimini e “Peperittima” di Milano Marittima.

Nella puntata era la cozza di Cervia la categoria special ad aggiungersi alle altre quattro da votare: location, menù, servizio e conto. Come da tradizione, ogni pasto è stato preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto è stato osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che è proseguita poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino.

Andrea Ravaglia cervese di 34 anni dopo aver abbandonato il mondo della moda, da 4 anni è titolare insieme a due soci del ristorante gourmet dello stabilimento balneare. Il Sindaco si è complimentato con Ravaglia per aver tenuto alto il nome di Cervia nella ristorazione, sottolineando l’importanza del nostro territorio a livello turistico di potere contare su attività d’eccellenza e di alta qualità.

Andrea Ravaglia ha dichiarato: “Ringrazio il Sindaco che mi ha voluto omaggiare con questo incontro e le parole di stima che mi ha rivolto. Sono orgoglioso del premio ‘4 ristoranti’ perché è il risultato dell’impegno di questi anni per mantenere alta la qualità della cucina e valorizzare al massimo la location. ‘Cala Zingaro’ è stata una scommessa, perché è in un punto difficile della costa cervese, a ridosso delle colonie, in inverno quando c’è mareggiata, spesso si allaga, ma in estate è una meraviglia. L’abbiamo chiamata ‘’Cala’ perché si trova in una piccola spiaggia e ‘zingaro’ perché io stesso sono un po’ zingaro e amo girare il mondo”.