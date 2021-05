Con la Pro Loco di Faenza in bicicletta alla scoperta della chiesa di Rivalta

Secondo appuntamento con le visite guidate Pro Loco Faenza sabato prossimo, 15 maggio, con partenza in bicicletta alle 15. Mèta sarà la chiesa di Rivalta, sulla Via Modiglianese tra Faenza e Marzeno; la si raggiungerà attraverso un percorso secondario e praticamente privo di traffico, per via San Martino, Santa Lucia, via Canovetta e con l’ultimo tratto a piedi, lungo una carraia campestre sulla riva sinistra del torrente Mazeno, carraia che porta esattamente alla chiesa.

La chiesa di Rivalta è stata recentemente restaurata in tutti i suoi esterni, compresa la canonica, e i lavori hanno ridonato splendore e nitidezza soprattutto alla singolare facciata, eretta nel 1905 in stile neogotico secondo un progetto che la tradizione e una lapide tuttora esistente attribuiscono al parroco don Vincenzo Tasselli. Questa facciata, bizzarra e pressoché unica nel suo genere, costituisce il primo esempio faentino di uso moderno della ceramica per l’architettura perché a movimentare l’uniformità del cotto furono impiegate croci in maiolica gialle, sfere azzurre e fiori stilizzati nei due colori, dei fratelli Minardi.

Una pala con il ritratto della Santa e la chiesa appena costruita sullo sfondo fu dipinta nel 1920 per l’altar maggiore dallo stesso don Tasselli che evidentemente, oltre ad una certa capacità progettuale, aveva anche “una buona mano”.

Naturalmente si visiteranno anche gli interni, che mescolano ancora una volta suggestioni neo-medievali con novità Liberty. Capolavoro assoluto è il fonte battesimale realizzato nel 1918 dal grande scultore trevigiano Arturo Martini.

L’atmosfera della chiesa di Rivalta è quasi “senza tempo”, grazie a soluzioni architettoniche e artistiche che ancor oggi non mancano di stupire.

E’ richiesto un contributo destinato a fini culturali di 5 euro; 3 euro per i soci Pro Loco Faenza.

Ritrovo ore 15.00 in bici, presso Pro Loco – Voltone della Molinella.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati, uso della mascherina, comportamenti adeguati al momento di emergenza sanitaria.

Per informazioni e prenotazioni:

PRO LOCO FAENZA Voltone Molinella 2 – tel. 0546 25231

info@prolocofaenza.it – www.prolocofaenza.it