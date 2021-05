‘Dire, fare, futuro’: a Faenza giornata di approfondimento dei percorsi di studio per gli studenti

Sabato 15 maggio, dalle 10 alle 12, è in programma ‘DIRE, FARE, FUTURO’, una giornata di approfondimento dei percorsi di studio per le classi 4° e 5° delle scuole superiori di Faenza.

Scopo dell’evento è di presentare le opportunità formative nel territorio faentino in quattro ambiti produttivi: ceramico (industriale, con applicazioni mediche e a quella artistica), materiali compositi (non solo automotive), salute e sanità (dai corsi professionalizzanti alle biotech locali fino alle strutture sanitarie pubbliche e private) e settore agricoltura e vitivinicolo (aziende private e corsi d’istruzione superiori e universitari).

L’evento, che si svolgerà on line attraverso la piattaforma Zoom, farà incontrare virtualmente gli studenti degli ultimi due anni delle ‘superiori’ con ragazzi e ragazze impegnati in questi corsi e, attraverso alcuni contributi video, verrà illustrata l’importanza di questi percorsi nello sviluppo della propria carriera lavorativa, anche attraverso la voce di alcuni imprenditori locali.

Parallelamente all’evento, verrà presentato il portale www.formarsiafaenza.it che in un unico sito raccoglierà le proposte formative del territorio, non solo quelle già esistenti ma anche quelle che nasceranno in futuro. Una formazione con uno sguardo rivolto al mondo del lavoro: nel portale è inoltre stata predisposta una sezione apposita anche per le realtà imprenditoriali locali che vorranno partecipare al progetto ed essere presenti nel sito

“In questo anno così complicato -spiega l’assessora all’Istruzione Martina Laghi- gli studenti hanno bisogno di essere accompagnati nella riflessione sul loro futuro e nelle scelte dei loro percorsi formativi. Il nostro intento, come Comune di Faenza, in collaborazione con Faventia Sales e la Fondazione Flaminia, è stato quello di voler aggiungere ai percorsi di orientamento già esistenti che la Provincia mette a disposizione, un focus centrato sul nostro territorio, tenendo in considerazione anche i percorsi già fatti dagli studenti”.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Faenza, Faventia Sales e dalla Fondazione Flaminia in collaborazione con la Provincia di Ravenna, competente in materia di orientamento scolastico.