E LA SERA… CASALINGO / 16 / Fusilli alla gricia, fave e pecorino: quando la cucina romana incontra la primavera

Quando penso alla cucina romana, penso soprattutto alla “trilogia” del guanciale di maiale stagionato: quello di Amatrice. Ma si trovano gote di maiale buonissime anche provenienti da altre regioni, come ad esempio quelle di Cinta Senese o di Mora Romagnola. Con questo prodotto di norcineria si preparano tre piatti straordinari che nell’immaginario collettivo rappresentano la romanità in tutto e per tutto: la pasta alla gricia, i bucatini all’amatriciana, gli spaghetti alla carbonara.

L’alleato principe del guanciale è il pecorino romano stagionato, quello con la scorza nera, che in realtà è pecorino sardo, ma regolarmente codificato come pecorino romano. Oltre il 90% del pecorino romano è infatti prodotto in Sardegna. Ma per par condicio occorre dire che questi sono piatti laziali, se non altro per riconoscere ad Amatrice la maternità dell’amatriciana, sia in bianco che col pomodoro. Tutt’altro discorso per la carbonara.

Tre piatti da sogno contraddistinti dal colore bianco, rosso, giallo. Qui scrivo della gricia, la versione in bianco, la più antica. Ma non ignoro la primavera, dove nell’orto esplode il buon raccolto, come quello delle fave. Anche nei ristoranti romani vengono abbinati spesso, e proprio con la gricia, le fave o i carciofi. Sono accostamenti perfetti e gustosi, che nulla tolgono al piatto originale. L’abbinamento più famoso, come accennato, è col pomodoro e allora diventa amatriciana. Oppure con l’uovo, per diventare Carbonara, ma di questo parlerò nelle prossime ricette. Ad ogni modo, la ricetta che riporto qui è la gricia con le fave. E se si tolgono le fave, diventa esattamente la gricia e basta.

Per la pasta poi ci si può sbizzarrire. Vanno bene i rigatoni, le mezze maniche o bombolotti, come dicono a Roma, i bucatini o i fusilli. L’importante è che la pasta sia ben al dente. Ma come sempre si possono fare i distinguo. Ad Amatrice è lo spaghetto, codificato come Amatriciana Tradizionale SGT, specialità garantita con marchio europeo.