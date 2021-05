A Lugo tornano gli AperiTrisi della biblioteca: si apre la rassegna parlando di “donne, biciclette e rivoluzioni”

Oggi, venerdì 14 maggio prenderà il via l’ormai consolidata rassegna degli “AperiTrisi Letterari”, organizzata dalla biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo in occasione de “Il Maggio dei Libri”. Anche l’edizione 2021 si svolgerà sul web. Ogni venerdì alle 17.30 gli autori protagonisti della rassegna presenteranno il loro romanzo, saggio o poesia attraverso un breve video che sarà pubblicato sui canali Facebook e YouTube della biblioteca.

Aprirà la rassegna il 14 maggio, Manuela Mellini con il suo ultimo lavoro La strada si conquista: donne, biciclette e rivoluzioni. La bicicletta per le donne non è mai stata solo un mezzo di trasporto, ma un veicolo con cui portare avanti battaglie, sfidare le convenzioni e tratteggiare la via per la propria emancipazione. Dalla sua nascita ad oggi la bicicletta è ancora sinonimo di rivoluzione, basti pensare alle imprese di Alfonsina Strada, unica donna ad aver preso parte a un Giro d’Italia maschile e alla Resistenza che trasformò la bicicletta in un’arma preziosa.

Romagnola di nascita, Manuela Mellini lavora come autrice, enigmista, ghostwriter ed editor, occupandosi di diversi argomenti: dallo spettacolo allo sport, dall’arte alla storia. Nel 2016 è uscito il suo primo romanzo, Il colore dei papaveri; nel 2019 il secondo Tutta colpa di mia nonna.

Ospiti dei venerdì successivi saranno Daniele Amitrano (21 maggio) Davide Bacchilega (28 maggio) e Giovanni Pannacci (4 giugno).

“Il Maggio dei Libri” è una campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0545 38556 o scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.