Sono oltre 1.500 i visitatori che hanno preso d’assalto i giardini privati aperti al pubblico nel primo appuntamento dell’anno della manifestazione Giardini Segreti, promossa dall’associazione Giardini e Dintorni di Ravenna.

Sabato 15 e domenica 16 maggio ci sarà la seconda opportunità di ammirare i 30 giardini privati disseminati in tutta la provincia. Giardinieri appassionati aspettano i visitatori per godere insieme della bellezza della natura e delle fioriture che in questo fine settimana saranno più belle che mai. In diversi giardini si potranno trovare anche eventi e manifestazioni ad hoc e offerta di semi.

Foto 2 di 2



Sulla pagina Facebook “Giardini segreti” è possibile consultare le schede dei singoli giardini, con relativa galleria fotografica, e avere informazioni sugli orari di apertura