Lugo, Ravenna e Faenza: attivo il prestito interbibliotecario gratuito che unisce quattro biblioteche

Quattro biblioteche unite in un’unica rete per fornire ai cittadini un servizio gratuito ad alto valore aggiunto. È attivo da maggio il servizio sperimentale di prestito interbibliotecario settimanale tra le biblioteche comunali Classense di Ravenna, Manfrediana di Faenza, Trisi di Lugo e la biblioteca della Fondazione Casa di Oriani di Ravenna. Il progetto, di cui il Comune di Lugo è capofila, permetterà di favorire e incrementare la circolazione dei documenti tra le biblioteche e venire così incontro alle esigenze espresse dai cittadini di fruire di collezioni più vaste per soddisfare le proprie esigenze culturali e informative.

Il nuovo servizio è stato presentato venerdì 14 maggio in conferenza stampa. Per l’occasione sono interventi il sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati, il consigliere provinciale con delega alla Cultura Riccardo Francone, la direttrice Biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo Luciana Cumino, la responsabile della pubblica lettura e attività bibliotecarie decentrate della Biblioteca Classense di Ravenna Nicoletta Bacco, la direttrice della Biblioteca Manfrediana di Faenza Daniela Simonini, la dirigente del Settore Cultura, Turismo, Promozione economica e servizi educativi dell’Unione della Romagna Faentina Benedetta Diamanti e il direttore biblioteca della Fondazione Casa di Oriani Alessandro Luparini.

“C’è un bellissimo messaggio – ha spiegato Davide Ranalli – dietro a questo nuovo servizio di prestito interbibliotecario: i libri nascono per essere condivisi, possono viaggiare e raggiungere un gran numero di lettori, portando così un notevole arricchimento a tutti. Sono questi i valori del nuovo servizio che unisce le biblioteche di Lugo, Faenza e Ravenna, in cui viene ancora una volta dimostrata la volontà di condivisione di un territorio che vuole lavorare insieme”.

“Investire in cultura significa investire sul futuro – ha aggiunto Anna Giulia Gallegati -. Questo nuovo progetto che ha visto impegnata la biblioteca Trisi insieme a quelle di Ravenna e Faenza va in questa direzione e rappresenta una preziosa opportunità per i lettori di tutto il territorio ravennate. Le biblioteche prendono vita quando lavorano e si rapportano all’interno di una rete, diventano così un bene essenziale per i cittadini, andando incontro alle loro esigenze. Il nuovo servizio di prestito interbibliotecario gratuito permetterà a tutti gli utenti delle biblioteche di usufruire di un patrimonio ancora più vasto di documenti, favorendo ulteriormente la promozione della lettura, un fronte su cui l’Amministrazione comunale e la biblioteca Trisi sono da tempo impegnate con eventi e progetti”.

Il servizio di prestito verrà effettuato un giorno a settimana. Dà la possibilità agli utenti, che non trovano nella biblioteca del proprio Comune un documento, di riceverlo e ritirarlo gratuitamente nella sede a loro più vicina. Questo consente di mettere a disposizione del cittadino un ulteriore servizio e di rafforzare le strategie condivise di gestione del patrimonio documentario. I documenti richiesti saranno consegnati nella sede scelta una volta a settimana attraverso un mezzo comunale del Comune di Lugo e grazie al personale della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo.

Gli utenti potranno richiedere tutti i documenti ammessi al prestito nelle biblioteche, compresi i DVD, ad eccezione di periodici e novità editoriali pubblicate negli ultimi sei mesi ed acquisite dalle biblioteche. Sono consentite a ogni utente al massimo tre richieste simultanee a ciascuna biblioteca aderente al progetto.

Il servizio di prestito interbibliotecario tra le quattro biblioteche è attuato in via sperimentale per la durata di un anno, con la possibilità di ulteriori prolungamenti ed eventuali future estensioni ad altre biblioteche della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino.