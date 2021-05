Stage di danza con Carla Fracci e Kledi Kadiu a Cervia che chiude con uno spettacolo omaggio all’étoile della classica italiana

Due eventi che fanno parte di un solo progetto, per tornare a parlare di danza e soprattutto a praticarla. È in questo che si sostanzia DID MiMa Summer Edition, nata dalla collaborazione tra KlediDance Desenzano, Scuola di Danza a Desenzano del Garda in provincia di Brescia diretta da Silvia Frecchiami in collaborazione con il ballerino Kledi Kadiu, e il Comune di Cervia.

L’idea prende forma dopo un lungo periodo di stallo della danza in ogni sua manifestazione, sia didattica che di pura espressione artistica, a causa delle restrizione determinate dalla pandemia iniziata nel 2020, per trasmettere un messaggio di positività e rinascita a tutto il settore della danza.

Il primo evento è un workshop di danza classica, danza moderna e laboratorio coreografico di street jazz. Insegnante d’eccezione l’étoile Carla Fracci per la Danza Classica e i ballerini professionisti: Kledi Kadiu per la danza moderna, Alessandra Celentano per la danza classica, Simone Nolasco per la danza moderna e Marcello Sacchetta per il laboratorio coreografico di street jazz.

Le lezioni si svolgeranno dal 23 al 26 agosto presso i Magazzini del Sale di Cervia in diverse fasce orarie della giornata con lezioni suddivise in 3 livelli: principianti, intermedio e avanzato.

Un workshop nato dall’esperienza di DID Desenzano International Dance, evento che si svolge a Desenzano del Garda, giunto, quest’anno, alla sua ottava edizione e che ha riscontrato sin dalla prima edizione un alto livello di partecipazione grazie alla qualità delle lezioni proposte dai professionisti che hanno contribuito in tutti questi anni al suo successo. Un’esperienza formativa in un clima di scambio e divertimento per tutti gli appassionati della danza.

Di seguito il link per le iscrizioni: https://www.kledidancedesenzano.com/moduli-mima

Il secondo evento è lo spettacolo “Carla Fracci mon Amour” dedicato all’ètoile Carla Fracci, ospite d’onore della serata che si svolgerà il giorno 26 agosto alle ore 21,00 in piazza Garibaldi a Cervia. Uno spettacolo ideato da Silvia Frecchiami in collaborazione con il ballerino Kledi Kadiu dedicato alla più importante ballerina classica italiana famosa in tutto il mondo.

Uno spettacolo che vuole rappresentare la passione come sentimento indispensabile per realizzare i propri sogni.

Si esibiranno i primi ballerini dei teatri italiani e europei più importanti, che presenteranno coreografie classiche, talvolta reinterpretate in chiave moderna, alternate a coreografie inedite, per omaggiare colei che è diventata l’étoile nota per la varietà delle sue interpretazioni.

Sul palco, poi, in rappresentanza dei sogni che diventano realtà, salirà anche la giovane ballerina Giulia Stabile che lo stesso Kledi Kadiu ha premiato durante una gara all’interno della trasmissione Amici di Maria de Filippi ad aprile 2021 dandole la possibilità di danzare di fronte a Carla Fracci proprio in questa occasione.

Durante la serata saranno assegnate delle importanti borse di studio ai partecipanti del DID MiMa Summer Edition che si saranno distinti per impegno e talento. Le borse di studio premetteranno ai vincitori di poter frequentare gratuitamente stage e workshop del successivo anno accademico e saranno sponsorizzate da prestigiose realtà collocate sul territorio.

“Dopo un anno di fermo dei teatri e dopo le difficoltà incontrate nel svolgere attività sportiva regolare di molte associazioni, portare uno sport come la danza a Cervia protagonista per due eventi di questo calibro è davvero una grande soddisfazione – ha affermato l’assessora agli eventi e allo sport, Michela Brunelli -. Kledi e Carla Fracci ci faranno sognare e renderanno Cervia capitale del ballo dal 23 al 26 agosto, con un workshop e un evento la sera del 26 agosto in Piazza Garibaldi. Una iniziativa che questa amministrazione sostiene all’interno di un più vasto calendario di eventi dedicati alla danza che si svolgerà in tutta la riviera.”

I biglietti dello spettacolo dedicato a Carla Fracci sono già disponibili in vendita.