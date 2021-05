Transizione energetica: incontro Bonaccini col Ministro Cingolani sul Piano Triennale di Attuazione regionale

Piano energetico regionale, un evento per concludere il percorso che ha definito i contenuti del nuovo Piano Triennale di Attuazione 2022-2024. Nella mattinata di lunedì 17 maggio, con la partecipazione del presidente Stefano Bonaccini e del ministro Roberto Cingolani, si tireranno le fila di un lungo percorso caratterizzato da numerosi eventi pubblici e seminari tecnici di approfondimento con una partecipazione diffusa dei maggiori stakeholder regionali e nazionali, protagonisti della transizione energetica.

I temi affrontati spaziano dalle infrastrutture e dagli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, alla ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici esistenti, pubblici e privati, alla trasformazione del sistema produttivo per una economia sostenibile e circolare, alla possibilità di estensione del modello “smart city” all’intero territorio regionale, alla mobilità intelligente, ai fabbisogni di competenze per la green e blue economy.

L’incontro, che andrà in diretta sul canale Youtube della Regione Emilia-Romagna, sarà quindi l’occasione per delineare gli scenari di sviluppo della politica energetica regionale per i prossimi anni, coerente con gli obiettivi del Green Deal Europeo e del Piano Nazionale per l’Energia e il Clima, nel quadro delle risorse previste dai Fondi Strutturali Europei 2021-2027 e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’evento è trasmesso in streaming sul canale you tube della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo:

https://www.youtube.com/c/regioneemiliaromagnaeu

Il programma

Modera: Barbara Carfagna

10:00-10:15

Elly Schlein – Vicepresidente e Assessore al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima, welfare, politiche abitative

10:15 – 10:30

Vincenzo Colla – Assessore a Sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione

10:30 – 11,15 Tavola rotonda

Giorgio Graditi (Direttore Dip. Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili – ENEA)

Gianni Silvestrini (Direttore scientifico Kioto Club)

Cosma Panzacchi (Executive Vice President Business Unit Hydrogen – SNAM S.p.A.)

Giacomo Donnini (Direttore Sviluppo e Progetti Speciali– TERNA S.P.A.)

Lapo Pistelli, (Direttore Public Affairs – Eni)

Carlo Tamburi (Direttore Enel-Italia, Enel)

Stefano Venier (A.D. Hera S.p.A.)

Massimiliano Bianco (A.D. IREN S.p.A.)

11:15 – 12:00 Conclusioni

Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia-Romagna)

Roberto Cingolani (Ministro della Transizione Ecologica)