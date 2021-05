Casa Baldassarri di Bagnacavallo: in mostra le opere di tre giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti

Casa Baldassarri a Bagnacavallo si trasforma in una Homegallery grazie al progetto nato dalla collaborazione con l’associazione Crac e Interno 5, con il contributo del Comune. All’interno dell’edificio sito in via F.lli Bedeschi 27 potranno essere ammirate le opere di tre giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna: Andrea Pola, Lorenzo Scarpellini e Arianna Zama.

Arianna Zama ha appena terminato l’Accademia, collabora con il Museo Varoli di Cotignola e si occupa di fotografia e disegno; Lorenzo Scarpellini sta concludendo il biennio in mosaico e realizza sculture biomorfe in cartapesta e materiali di recupero; Andrea Pola si sta specializzando in mosaico e realizza sculture antropomorfe in mosaico e gesso che ricordano reperti archelogici.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria.

Casa Baldassarri sarà aperta sabato 15, 22 e 29 maggio ore 15-19; domenica 16, 23, 30 maggio ore 10-12 e 15-19. Sabato 22 maggio, sempre su prenotazione, nell’area esterna si terrà un brunch a cura di Mattarello(a)way.

Per informazioni e prenotazioni:

338 1047416 – 340 0748203