Ravenna. Il dibattito ‘Quale domani per il Teatro’ apre gli appuntamenti del Polis Teatro Festival

Sabato 15 maggio il Festival Polis di Ravenna va in scena (ore 20 – Teatro Alighieri) con Dialoghi con Leucò di Silvia Costa, una delle registe e performer più note a livello internazionale. Il lavoro si basa su una riscrittura originale del mondo di Cesare Pavese che trae spunto da Dialoghi con Leucò, singolare rilettura dei miti greci. Una riflessione sul destino degli uomini, tradotta in scena da Silvia Costa, insieme a Laura Dondoli, con l’attenzione che le è consueta alla contaminazione dei linguaggi. Il lavoro è una tappa di un più ampio progetto dal titolo Nel paese dell’inverno che ha debuttato all’MC93 per il Festival d’Automne à Paris nel novembre 2019.

Silvia Costa, regista e performer diplomata in Arti Visive e dello Spettacolo, esplora il teatro da ogni angolazione, rivelandone aspetti sconosciuti e creando collegamenti con altri campi artistici. Dal 2006 è collaboratrice artistica e attrice nella maggior parte delle creazioni teatrali e operistiche del regista Romeo Castellucci. Parallelamente porta avanti i propri progetti artistici, sviluppando dal 2007 un tipo di teatro visivo e poetico, nutrito da una profonda riflessione intorno al ruolo delle immagini, al loro senso e potere sullo spettatore. Di volta in volta autrice, regista, interprete e scenografa, Silvia Costa è un’artista proteiforme che utilizza questi diversi ambiti estetici per approfondire la sua ricerca teatrale. Le sue creazioni sono rappresentate regolarmente nei principali festival italiani e internazionali.

Alla Sala Corelli (ore 18) proseguono le repliche in continua evoluzione della lettura in musica Di terra e d’oro – ovvero la materia dei sogni di Elena Bucci, una delle più intense artiste e interpreti del teatro contemporaneo. Una produzione Le Belle Bandiere.

Polis si apre già nel pomeriggio (ore 15) nel chiostro della Biblioteca Classense, dove si svolge QUALE DOMANI PER IL TEATRO, dibattito e presentazione del libro Quale teatro per il domani?, con Elena Bucci / Le Belle Bandiere, Enrico Casagrande e Daniela Nicolò / Motus, Silvia Costa, Chiara Lagani / Fanny & Alexander in dialogo con Davide Sacco e Agata Tomšič / ErosAntEros, introduce e coordina l’incontro il professor Marco De Marinis. A un anno dal convegno internazionale sul teatro di domani organizzato da Polis durante il primo lockdown, si torna a interrogarsi sul presente del teatro con artisti e studiosi trasformando la presentazione del libro Quale teatro per il domani – pubblicato da Editoria & Spettacolo, in cui sono raccolti gli interventi del convegno – in una nuova occasione per riflettere sullo stato dell’arte teatrale lanciando lo sguardo verso il futuro.

Polis Teatro Festival ha la direzione di ErosAntEros, con il contributo di Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, Regione Emilia-Romagna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Per informazioni: info@polisteatrofestival.org; http://polisteatrofestival.org

Il dibattito Quale domani per il teatro? alla Biblioteca Classense è gratuito ma limitato nel rispetto delle prescrizioni sanitarie. Per prenotazioni: info@polisteatrofestival.org, tel. 3474694147