Da sabato 15 maggio alle ore 13.30, è possibile vedere alla Darsena di Ravenna lo scafo Il Moro di Venezia III “liberato” dai pannelli e dalle transenne legate al cantiere che ha provveduto in queste settimane alla realizzazione del basamento e dell’impianto di illuminazione predisposto appositamente per valorizzare la nuova collocazione della barca e garantire la massima sicurezza dell’area. All’inaugurazione della nuova installazione del Moro erano presenti il Sindaco di Ravenna, il Direttore Operativo dell’Autorità Portuale ed alcuni membri dell’equipaggio del Moro, fra i quali il mitico skipper del Moro di Raul Gardini Paul Cayard.

Il 15 e il 16 maggio Ravenna dedica al Moro di Venezia varie iniziative: una mostra fotografica di immagini scattate da Carlo Borlenghi allestita nei locali ex-Pansac; un pomeriggio di racconti, coordinato dal giornalista Antonio Vettese, in cui i protagonisti dell’equipaggio e del cantiere Tencara, racconteranno con aneddoti e retroscena inediti di quella grande avventura, infine una regata che ha già raccolto l’adesione di 150 iscritti.

La mostra fotografica

Il “30° Anniversario Il Moro di Venezia” è organizzato dall’associazione “La Caveja A.P.S.“ che, attraverso il suo presidente Angelo Antonelli, ha avuto la fiducia dell’amministrazione comunale con il conferimento del patrocinio all’evento; dall’Autorità Portuale, proprietaria de Il Moro di Venezia III, vincitore del mondiale, e dalla Federazione Italiana Vela. La regata di domenica 16 maggio è organizzata dal Circolo Velico Ravennate con la collaborazione di altri 15 circoli velici della costa adriatica.

Angelo Antonelli si è impegnato per portare a Ravenna molti di coloro che erano a bordo del Moro in quegli anni, e in particolare Paul Cayard (arrivato da San Francisco per l’occasione) e Tommaso Chieffi, il tattico e responsabile dell’equipaggio del Moro.

“Celebrare questo trentennale ci riempie di orgoglio – afferma Giacomo Costantini, assessore al Turismo – Le imprese del Moro di Venezia sono ancora scolpite nella memoria di tanti ravennati e italiani. Ancora oggi il Moro è il simbolo della nostra passione per la vela, del nostro legame con il mare e soprattutto della caparbietà e visione di imprenditori romagnoli come il Patron Raul Gardini, che ha lasciato un segno indelebile nella nostra città”.

”Sono emozionato per quello che rappresenta per Ravenna questo evento – dice il presidente Angelo Antonelli – e sono ancora incredulo per quello che siamo riusciti a fare in un periodo così complicato dalla pandemia. Ringrazio il sindaco Michele de Pascale per il patrocinio che ci ha concesso”.

Il programma completo della manifestazione è pubblicato su www.morodivenezia.com