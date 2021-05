Franco Saporetti del Lions Club Alighieri di Ravenna eletto Governatore del Distretto 108A dei Lions

Nei giorni scorsi il Distretto 108A Lions ha organizzato online il suo Congresso di Primavera che ha visto la partecipazione da remoto di oltre duecento lions in rappresentanza delle quattro Regioni che caratterizzano il 108A. In questa occasione c’è stato l’avvicendamento delle cariche distrettuali, in particolare, Franco Saporetti (L.C. Ravenna D. Alighieri) ha assunto la carica di Governatore Distrettuale con 292 preferenze su 309 votanti; Francesca Ramicone (L.C. L’Aquila Host) ha assunto la carica di Primo Vice Governatore Distrettuale con 274 preferenze su 309 votanti; Marco Candela (L.C. Jesi) è stato nominato Secondo Vice Governatore Distrettuale con 194 preferenze.

“Il ruolo che compete al nuovo Governatore – ha dichiarato Franco Saporetti – è quello di un leader formato, una persona disponibile ad accettare nuove sfide condividendo una visione comune con tutti, collaborativo nell’adoperarsi con gli altri e nell’agire incoraggiandone costantemente l’operato. Il mondo sta cambiando e noi dobbiamo capire come vogliamo essere fra qualche anno, valutare quale possa essere il futuro del lionismo cercando di interpretare il ruolo della Associazione senza perdere la nostra identità. Non può essere un cambio d’abito, occorre cambiare mentalità, questa è una trasformazione culturale che non ci vede legati al passato, ma qui insieme per creare nuovi valori e credibilità: dobbiamo seguire i cambiamenti! La più grande Organizzazione al mondo di servizio deve reggersi su volontari che mantengono le promesse… quelle promesse che abbiamo sottoscritto aderendo alla nostra Associazione e che dobbiamo continuare ad onorare in quanto potenziali soci dei rispettivi Clubs. Tanto per mantenere fede alla continuità di un programma condiviso nel DG-Team parto da una base forte all’interno della nostra Associazione… il Club.”

Il Lions Club Dante Alighieri di Ravenna esprime la propria soddisfazione al neo eletto Franco Saporetti e gli “augura un buon lavoro nella certezza che sarà un anno proficuo e ricco di iniziative che realizzeranno appieno il concetto del WE SERVE” proprio dei lions.