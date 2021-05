Laboratorio Aperto Ravenna, al via nuovi cicli di webinar su photoshop, podcasting e management culturale

A Ravenna sono al via nuovi cicli di webinar su photoshop, podcasting e management culturale nell’ambito di Laboratorio Aperto. Si parte il 17 maggio con Dire, Fare, Pocast! Come far diventare la voce un lavoro, ciclo di webinar che fornirà gli strumenti per dar vita e avviare un podcast. I docenti e gli ospiti forniranno indicazioni pratiche per pubblicare la prima puntata di un progetto di podcasting, che si potrà poi sviluppare in autonomia. Tra gli ospiti segnaliamo Enrico Maria Di Palma, creator del podcast Verba Manent e Lorro, Lorenzo Civolari, insieme a Sio e Nick, è parte del trio Power Pizza, uno dei podcast più ascoltati in Italia

PROGRAMMA

17 maggio perché un podcast (con ospite)

19 maggio metti in ordine le tue idee (con ospite)

24 maggio come faccio a fare un podcast?

26 maggio pubblicazione e pubblicità

31 maggio il podcasting può diventare un lavoro? (con ospite)

Orario: 18-19 / Per iscrizioni e informazioni: https://laboratorioapertoravenna.it/dire-fare-podcast/ Facebook: https://fb.me/e/dyDVJxK1H

Con inizio il 18 maggio iniziano invece i webinar in Management Culturale che affrontano il tema del cambiamento nelle organizzazioni culturali. Il corso sarà un’occasione per esplorare il complesso sistema delle imprese culturali e creative, guardando alle nuove forme di imprenditorialità culturale e ai nuovi comportamenti di fruizione dei pubblici.

PROGRAMMA

18 maggio Le imprese culturali e creative: un panorama ricchissimo

20 maggio Cultura e sostenibilità: quali politiche per il settore

25 maggio Nuove forme di imprenditoria culturale

27 maggio Nuovi modelli di gestione e governance delle organizzazioni culturali

3 giugno Come cambia la fruizione culturale. Nuovi pubblici e nuove modalità di fruizione culturale: un’analisi pre e post covid-19.

Orario: 18-19 / Per informazioni e iscrizioni: https://laboratorioapertoravenna.it/management-delle-imprese-culturali/ Facebook: https://fb.me/e/4n640KIjR

Il 19 maggio è infine la data di inizio del percorso su Photoshop, dall’immagine al sito web. Il percorso formativo guida i partecipanti alla conoscenza base dei software Photoshop, Illustrator e del cms WordPress al fine di creare un primo prodotto di personal branding (come il proprio logo e immagine coordinata) completa di fotoritratto e sito web personale.

PROGRAMMA

(per frequentare il corso è indispensabile avere il programma Photoshop)

18 maggio — introduzione a photoshop, esercitazione guidata

19 maggio — fotografie in photoshop #1, regolazioni di base, esercitazione guidata

25 maggio — fotografie in photoshop #2, livelli e maschere, esercitazione guidata

26 maggio — collage in photoshop #1, strumenti di selezione, esercitazione guidata

1 giugno — collage in photoshop #2, composizione, esercitazione guidata

3 giugno — altri strumenti in photoshop, composizione, esercitazione guidata

Orario: 18-20 / Per informazioni e iscrizioni: https://laboratorioapertoravenna.it/dallimmagine-al-sito-web/

I webinar sono realizzati da Laboratorio Aperto di Ravenna. Laboratorio Aperto di Ravenna è finanziato dai Fondi Europei della Regione Emilia Romagna – Por Fesr 2014-2020 e fa parte della Rete Regionale dei Laboratori Aperti. Per informazioni: https://laboratorioapertoravenna.it/eventi/ Facebook: https://www.facebook.com/laboratorioapertoravenna / Instagram: https://www.instagram.com/laboratorioapertoravenna/