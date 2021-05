Vola alta parola: corso online di recitazione poetica e teatro di “Tutti meno uno” Ravenna

“Il teatro non si può fermare”: questo è il motto dell’Associazione Culturale “Tutti meno uno” di Ravenna, che propone una nuova ripartenza con un corso online nell’attesa di poter ritornare in presenza. La proposta è davvero stimolante: 5 lezioni con cadenza settimanale, a partire dal 27 maggio 2021, con una MASTERCLASS finale con l’attore IVANO MARESCOTTI. Durante le lezioni si affronterà la recitazione con un approccio innovativo, con un metodo sperimentale, che si fonda sulla teoria “biologica” della metrica, del ritmo e della musica. Il corso si rivolge sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo della recitazione e del teatro, sia a chi vuole migliorarsi, perfezionarsi e scoprire un nuovo modo di fare teatro. Disponibilità posti davvero limitata.

Per info: tuttimenouno.ets@gmail.com