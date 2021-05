Centro “Podium” di via dei Poggi a Ravenna. Arriva un nuovo medico di medicina generale

In merito alla situazione dell’ambulatorio presso il Centro “Podium” di via dei Poggi, Auls Romagna ha comunicato che da lunedì 24 maggio sarà attivo un nuovo incarico provvisorio al posto del dott. Matteo Turchetti che ha aperto un ambulatorio in un’altra sede a partire da oggi 17 maggio 2021.

Tutti i pazienti attualmente in carico saranno assegnati d’ufficio al nuovo medico, Dott. Andrea Agostino Romeo, fatta salva la possibilità di effettuare autonomamente una nuova scelta per altro medico.

L’AUSL della Romagna ha ringraziato il Dott. Romeo per la disponibilità dimostrata per far fronte a questa critica situazione che rischiava di lasciare parecchi assistiti, per lo più anziani, nelle condizioni di dover scegliere obbligatoriamente un altro medico non nelle vicinanze della propria abitazione. Un particolare ringraziamento è rivolto alla Farmacia del Podium che ha messo a disposizione il nuovo ambulatorio che si trova in via dei Poggi 82.