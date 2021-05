Il Sindaco di Faenza Massimo Isola, con un post Facebook fa sapere che procedono a pieno ritmo le vaccinazioni nella Romagna Faentina. “Sabato – scrive Isola – assieme alla consigliera regionale Manuela Rontini e alla responsabile del Distretto sanitario di Faenza Donatina Cilla, ho voluto visitare i tre punti vaccinali allestiti nell’ Unione Romagna Faentina, a Casola Valsenio, Castel Bolognese e ovviamente a Faenza presso il centro fieristico. Un lavoro che va avanti senza sosta anche nei giorni prefestivi e festivi”.

“In queste due settimane – spiega Isola – la campagna di vaccinazione anti-covid ha fatto un deciso passo in avanti. Sono state quasi settemila le dosi somministrate nei tre centri, per arrivare all’estate con la più alta percentuale possibile di popolazione protetta. La macchina organizzativa sta funzionando in maniera egregia e potrà essere ulteriormente incrementata fino a oltre 400 vaccinazioni al giorno a Faenza e 250 a Castel Bolognese”.

Il Sindaco ha “incrociato tantissime persone, operatori, volontari, cittadini, felici di essere protagonisti di qualcosa che a suo modo è un evento storico: la più grande campagna di salute pubblica per riacquistare la libertà dal covid e ricostruire il tessuto sociale, la vita quotidiana e i processi economici persi in questo anno e mezzo. La popolazione sta dando dimostrazione di maturità e responsabilità. Si tratta di un segnale forte, anche di valore simbolico. Ringrazio di cuore la comunità sanitaria e il mondo del volontariato. Stanno svolgendo un lavoro splendido”.