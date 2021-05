Lugo. Modifiche alla viabilità in piazza Cavour e via Mazzini

Dalle 7 di giovedì 20 maggio fino al 22 giugno saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità in via Mazzini e piazza Cavour per consentire i lavori di ripristino della condotta idrica in piazza Cavour, a Lugo. Il cantiere avrà inizio dall’intersezione con via Mazzini (interessata dai lavori) e si concluderà in piazza Trisi, all’altezza della biblioteca comunale.

Nel periodo interessato dai lavori, in via Mazzini, nel tratto compreso tra vicolo Scalaberni e piazza Cavour/I° Maggio saranno in vigore il divieto di circolazione eccetto residenti e autorizzati e l’obbligo di svolta a destra in vicolo Scalaberni per i veicoli che percorrono via Mazzini e giungono all’incrocio con vicolo Scalaberni. In piazza Cavour sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro secondo la direzione di marcia piazza Trisi-piazza I° Maggio. Inoltre, qualora si renda necessario sarà istituito anche il senso unico alternato in piazza Cavour.

Nelle giornate di mercoledì 26 maggio, 2, 9 e 16 giugno le bancarelle del mercato settimanale presenti in piazza Cavour saranno spostate in via Foro Boario. Per questo motivo, nei mercoledì 26 maggio e 2, 9 e 16 giugno in via Foro Boario saranno istituiti, dalle 5 alle 15, i divieti di sosta con rimozione e di transito, nel tratto della via compreso tra via Mentana e via Brignani.