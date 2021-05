Atletica Lugo: record sociale nel lancio del martello cadette per Elena Odion

Al meeting di Ravenna per cadetti e cadette ottima prestazione per Elena Odion, allenata da Luca Zanelli, che si aggiudica la vittoria ma soprattutto diventa la detentrice del nuovo record sociale cadette nel lancio del martello 3kg con la misura di 47.42m. Per Elena vittoria anche nel getto del peso con la misura di 10.96m. Nella stessa gara gran miglioramento per Massimo Venieri nei 100 ostacoli con 14.4 e vittoria (per lui anche secondo posto nei 300 ostacoli con 43.6). Tra le ragazze vittoria per Francesca Ravagli nel salto triplo con la misura di 9.58 metri, a un cm dal primato personale.

Al meeting internazionale di Savona ottima misura nel salto in alto per Marta Morara che con 1,81m si aggiudica la terza posizione in un meeting molto rinomato.

Al meeting nazionale di Firenze epta-deca 12+12 ottava posizione per Rebecca Scardovi con un totale di 4529 punti. Per lei ottima gara nei 100 ostacoli che con il tempo di 14.76 fa il primato personale di mezzo secondo.

Al meeting allievi e juniores di Parma invece per i colori dell’atletica Imola Sacmi Avis primato personale e vittoria per Leonardo Lodolini nei 400 ostacoli con 56.85, seconda piazza e primato anche per Francesco Venieri con 58.27. Primato personale e buon quarto posto anche per Luigi Provenzano con 59.07. Vittoria e primato personale all’esordio nei 1500m outdoor anche per Lovepreet Rai con il tempo di 4:56.37. Terzo posto nei 400 ostacoli per Guia Fattorini con 1:09.93. Ottimo secondo posto anche per la staffetta 4×400 allieve composta da Gaspari Anna, Rai Lovepreet, Martinelli Matilde e Bovolenta Silvia che con il tempo di 4:09.40 si aggiudica il pass per i campionati italiani allieve. Nelle gare juniores buona seconda posizione per Alexander Geminiani nel lancio del disco con 39.30.