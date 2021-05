Capire la Musica. Tanti giovani ravennati al concerto di riapertura

La riapertura delle attività concertistiche avvenuta il 18 maggio al Teatro Alighieri per la Stagione Capire la Musica non poteva avere avvio più entusiastico, sia per la presenza di una Star come Bruno Canino sia per la partecipazione di tanti studenti delle scuole secondarie e dell’Università che hanno riempito il Teatro Alighieri, sia pure nella capienza ridotta dalle misure Covid.

Particolarmente significativa la presenza di oltre 30 studenti del Campus di Ravenna accompagnati dalla Professoressa Elena Fabbri che dopo il Concerto hanno atteso il Maestro Canino fuori dal Teatro e si sono scattati i “selfie” di rito.