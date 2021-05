La Rekico arriva ad un passo da una grande rimonta

Non basta il cuore alla Rekico per compiere una rimonta epica contro Bernareggio, aggiudicatasi anche gara 2. I faentini pagano sei minuti di black out offensivo nel secondo quarto trovandosi sul -17, ma rimontando fino al -3 nell’ultimo quarto venendo poi puniti dagli episodi. Niente è ancora perduto, perché i Raggisolaris hanno mostrato di poter dire la loro in questa serie che da venerdì si sposterà a Faenza e tutto può ancora accadere.

Primo quarto molto combattuto chiusosi 26-24 per la Rekico grazie alla tripla di Solaroli, ma al rientro in campo i faentini litigano con il canestro e per sei lunghissimi minuti non segnano. Come se non bastasse perdono anche Rubbini per una distorsione alla caviglia. Bernareggio ne approfitta e spinge sull’acceleratore andando sul 49-32 all’intervallo.

Nel momento più difficile, sotto 34-51, la Rekico mostra il suo grande orgoglio e con una difesa attenta e un attacco puntuale, macina gioco e recupera punti nonostante Bernareggio non molli mai. Cinque punti di Testa e due di Iattoni regalano il 59-67 a 6’ dalla fine poi Filippini dalla lunetta riporta i suoi sul 66-69 a 4’ dal termine. La Vaporart si rifugia nelle triple e trova punti con Laudoni (72-70), ma la Rekico è determinata e 1’40’’ arriva sul 70-72. Quartieri punisce dalla lunga distanza (75-70) poi Faenza ricuce (72-75) e fallisce due tiri per andare sul -1, cosa che non fa Bernareggio che con Baldini allunga sul 77-72 a 16’’. La Rekico chiama time out e prova la tripla per riaprire i giochi, ma la difesa lombarda fa buona guardia e così Todeschini può chiudere i conti dalla lunetta.

TABELLINO

Vaporart Bernareggio 79 – Rekico Faenza 74

VAPORART BERNAREGGIO: Ka 2, Radchenko, Laudoni 20, Aromando 4, Todeschini 8, Tsetserukou 6, Quartieri 4, Trassini ne, Almansi 7, Baldini 18, Giorgetti 2, Gatti 8. All.: Cardani

REKICO FAENZA: Testa 12, Anumba 5, Rubbini, Marabini ne, Calabrese ne, Ballabio 8, Ly-Lee 2, Filippini 20, Iattoni 3, Solaroli 6, Petrucci 9, Pierich 9. All.: Serra

ARBITRI: Roiaz e Zuccolo

Note. Parziali: 24-26; 49-32; 65-53. Tiri da 2: BE: 17/30, FA: 20/40; Tiri da 3: BE: 9/33, FA: 6/22; Tiri liberi: BE: 18/23, FA: 16/26

Uscito per falli: Tsetserukou e Pierich

LE DATE DELLA SERIE

GARA 3: Venerdì 21 maggio ore 20: Rekico Faenza -Vaporart Bernareggio;

EVENTUALE GARA 4: Domenica 23 maggio ore 18: Rekico Faenza -Vaporart Bernareggio; EVENTUALE GARA 5: Mercoledì 26 maggio ore 19: Vaporart Bernareggio – Rekico Faenza