Lugo. Secondo appuntamento con il “maggio dei libri”, Daniele Petruccioli presenta “La casa delle Madri”

Mercoledì 19 maggio alle 19 è in programma il secondo incontro online della rassegna letteraria “Il maggio dei libri”, proposta anche quest’anno dalla biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. Ospite della serata sarà un altro finalista del Premio Strega, Daniele Petruccioli, che presenterà il suo libro La casa delle madri (Terrarossa Edizioni, 2020); per l’occasione l’autore dialogherà con Daniele Serafini, poeta e scrittore lughese. La presentazione sarà trasmessa sulle pagine Facebook della biblioteca e del Comune di Lugo e sarà in seguito disponibile sul canale YouTube della biblioteca.

Tema principale del romanzo è la storia di due gemelli, Ernesto ed Elia, che si inseguono in una specie di lontananza ravvicinata senza mai riuscire a toccarsi ed intrecciarsi. Al contrario i loro genitori divorziati, Sarabanda e Speedy, non la smettono di allontanarsi anche quando credono di stare vicino. L’attenzione si focalizza quindi sul rapporto tra i due gemelli e lo squilibrio del nucleo familiare in cui sono costretti a vivere.

Daniele Petruccioli è nato nel 1970 a Roma. In passato si è occupato di teatro ma da diversi anni opera come traduttore e revisore per alcune case editrici, inoltre scrive regolarmente articoli sulla traduzione letteraria, collaborando con le riviste specializzate sul tema. Ha pubblicato anche i saggi Falsi d’autore. Guida pratica per orientarsi nel mondo dei libri tradotti (Quodlibet, 2014) e Le pagine nere. Appunti sulla traduzione dei romanzi (La Lepre, 2017).

Gli incontri online proseguiranno con un terzo appuntamento il 3 giugno alle 17:30 con Maria Grazia Calandrone che presenterà il suo libro Splendi come vita.