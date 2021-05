Palio del Niballo: a giorni ufficializzata la data per l’edizione 2021

Il Comune di Faenza informa che nella riunione di Comitato Palio di ieri sera, martedì 19 maggio, i Rioni e l’Amministrazione comunale hanno in primo luogo confermato la comune forte volontà di correre il Niballo Palio di Faenza 2021.

Al riguardo è stata raggiunta l’intesa sulla data di svolgimento, la cui ufficializzazione, stante la necessità di mettere a punto alcuni aspetti finali, avverrà entro pochi giorni.

A Marzo c’era stata una precedente riunione che però non era pervenuta ad alcun risultato, considerate le condizioni di piena pandemia che non permettevano di ipotizzare scenari in cui svolgere in sicurezza una manifestazione che raduna centinaia di persone.