Ravenna. ‘Dante teologo e profeta della libertà’, venerdì 21 maggio nella Basilica di San Francesco terminano le conferenze di padre Casalboni

Venerdì 21 maggio alle ore 20.00, all’interno della Basilica di San Francesco, si svolgerà in presenza, la conferenza conclusiva del ciclo “Dante teologo e profeta della libertà” promosso dalle associazioni Romagna-Camaldoli, Centro Dantesco e Circolo dei Cercanti in collaborazione con il Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura, nell’ambito delle celebrazioni per il settimo centenario del Poeta.

Alberto Casalboni, frate cappuccino e dantista che ha curato la rassegna e presentato le precedenti lezioni, introdurrà padre Ubaldo Cortoni, monaco camaldolese e teologo, che parlerà di “Dante, il Ghibellin fuggiasco” (Ugo Foscolo, Dei Sepolcri, v. 174).

La conferenza si terrà nel rispetto delle normative anti Covid-19 e sarà a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Anche l’ultimo appuntamento dei sei in programma sarà reso disponibile on line sui siti: www.vivadante.it – www.centrodantesco.it – www.romagnacamaldoli.it

L’intenzione delle Associazioni promotrici è quella di pubblicare gli atti delle conferenze e collaborare alla pubblicazione di un libro scritto da Alberto Casalboni che rappresenterebbe un approfondimento ulteriore sugli argomenti trattati.