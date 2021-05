Secondo incontro dedicato a Dante alla basilica di San Francesco a Ravenna

Dopo il successo del primo degli incontri su Dante organizzati da GeNeRa, dedicato al Dante “Uomo e Poeta”, nel quale è stato illustrato il contesto storico-politico nel Medioevo, con un particolare approfondimento inerente ai partiti dei Guelfi e dei Ghibellini e la nascita di Dante, si prosegue con il secondo appuntamento, mercoledì 19 maggio alle 20.30, in cui si parlerà della “Famiglia Alighieri, l’infanzia e gli studi a Firenze”.

L’incontro si terrà alla Basilica di San Francesco a Ravenna, ingresso principale alle 20.30, porte aperte dalle 19.30, si richiede massima puntualità. La prenotazione è fortemente consigliata con un messaggio WA o sms a Franca 338 2852450. Nel caso i posti non siano andati esauriti con le prenotazioni, è possibile l’ingresso anche ai non prenotati, fino ad esaurimento posti.

Contributo minimo €. 5,00. Obbligo di mascherina.

Il ciclo di conferenze è tenuto da Riccardo Starnotti, Presidente dell’Ass. Cult. Amici di Dante in Casentino, Guida Turistica di Firenze, esperto su Dante Alighieri e la Divina Commedia. Inventore del “Cammino di Dante in Casentino”, promotore di viaggi d’istruzione e per gruppi nei luoghi solcati dal Sommo Poeta nei luoghi dell’esilio, in particolar modo in Casentino, prima valle dell’Arno e con un’esperienza decennale e più di 100 eventi tra serate dantesche, conferenze e corsi online.