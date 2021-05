La creazione di un orto nella scuola Primaria “De Amicis” di Faenza, fortemente voluto da tutto il team docenti e dall’educatore Luca Zagni, prende spunto dalle parole di Jean Piaget, psicologo e pedagogista svizzero, il quale sosteneva che un ambiente di apprendimento fertile e multisensoriale, con le forme e le superfici, i colori, gli odori, i gusti e i suoni del mondo reale, è fondamentale per il pieno sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino. Un orto a scuola perchè coltivare è il gesto più antico, forse il primo che ha consentito di parlare di civiltà. Coltivare un orto a scuola è coltivare prima di tutto se stessì.

“L’esperienza progettuale interdisciplinare si fonda sulla convinzione che far sperimentare ai ragazzi delle attività manuali finalizzate alla costruzione di strutture permanenti, per esempio un orto, richiede un impegno costante e capacità progettuali/esecutive prolungate nel tempo – spiegano dalla scuola – . Questo laboratorio servirà anche a sollecitare l’interesse e l’attenzione verso le discipline curricolari da parte dei ragazzi e a trasmettere come la realtà viene interpretata con strumenti quali l’osservare, il conoscere, il descrivere. Le attività prevedono il coinvolgimento di tutte le dimensioni per sollecitare esperienze di apprendimento, di riuscita di tutti i soggetti coinvolti, anche grazie alla collaborazione, alla valorizzazione di quelle capacità che all’interno della classe fanno fatica a connotarsi come tali. In particolare la dimensione socio-affettiva prevede il coinvolgimento di gruppi classe che presentano anche alunni diversamente abili, con difficoltà d’apprendimento e/o con problemi comportamentali, in attività pratiche, di movimento, prevalentemente all’aperto, che richiedano impegno e collaborazione e che pongano i bambini sullo stesso livello di abilità. Favorire nei bambini una minima assunzione di responsabilità nel prendersi cura dell’orto e del giardino. Impegnarsi in attività che spesso non danno risultati immediati: saper aspettare, avere pazienza, non dimenticare”.

“Tra gli obbiettivi c’è anche quello della creazione di uno spazio di lettura all’aperto, allestito anche con materiale da riciclo.

“La creazione di “classi verdi”, in cui fare lezioni “open air”, è una delle strade più intelligenti per una didattica in sicurezza anti Covid. E gli orti a scuola sono una strada percorribile facilmente” concludono dalla De Amicis.