La start up Basically del Liceo Alighieri di Ravenna alle finali regionale di “Impresa in Azione”

L’emergenza Covid-19 non ferma gli studenti. Sarà per la seconda volta interamente digitale, la finale per Impresa in Azione, il programma di imprenditorialità di Junior Achievement Italia accreditato al MIUR.

Questa è la settimana delle finali regionali. Gli undici progetti d’impresa in finale per l’Emilia-Romagna provengono da sette istituti scolastici e sei province. In particolare dalla Romagna, arrivano diversi i finalisti. Da Cesena, il Liceo “Vincenzo Monti” con i ragazzi e le ragazze che presentano Sweet Safe Dreams; da Rimini, sono due gli Istituti in gara. Dall’Istituto “O. Belluzzi – L. da Vinci” le imprese innovative proposte sono CAMCO – CAM Counter JA, Soap-It, Red Line Corp; dall’ISSIS Einaudi Molari, invece, partecipano le mini-imprese Compleo JA e RomagnAmo JA; dal Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Ravenna c’è la potenziale start up Basically Ravenna.

In palio c’è l’approdo alla finale nazionale virtuale BIZ Factory, il 3 giugno, un rinnovato evento interamente digitale che attribuirà il titolo di Migliore Impresa JA 2021.

Focus di questa edizione sono state le materie STEAM, acronimo che comprende oltre a Scienza, Tecnologia e Matematica anche la A di Arts, e la sostenibilità. Il digitale è ormai non solo parte della nostra quotidianità, ma anche motore di sviluppo e fattore differenziante per le imprese nel periodo post-pandemia. Accanto alla competenza digitale, fra le skill più richieste alle persone che si affacciano al mondo del lavoro, vi è però la propensione alla sostenibilità. Oltre ai cosiddetti “green jobs” che stanno nascendo, in particolare nel settore delle utilities, in un mondo in cui non è più possibile ignorare i cambiamenti climatici e le nostre responsabilità nei confronti dell’ambiente, a tutti i lavoratori, in tutti i settori, viene chiesto di possedere una particolare attenzione per queste tematiche.

L’iniziativa che si svolge a livello nazionale con le finali regionali programmate in queste settimane si avvale di vari partner. Per l’Emilia-Romagna, in particolare, AIDC, CIDA, Unioncamere Emilia-Romagna e le Camere di commercio di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Romagna Forlì Cesena Rimini.