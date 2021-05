Massa Lombarda. Entra nel vivo la Città delle Bambine e dei Bambini, al via le letture per le famiglie

È entrata nel vivo la Città delle bambine e dei bambini di Massa Lombarda, che quest’anno è stata proposta e realizzata con una formula nuova e diversa dagli anni precedenti e sta riscuotendo un grandissimo successo e gradimento da parte di scuole, ragazzi e insegnanti. Le attività sono iniziate lunedì 17 maggio e hanno coinvolto le bambine e bambini delle scuole primarie Quadri e Torchi e parte dei piccoli delle sezioni Primavera. Laboratori artistici, musicali e mostre itineranti hanno animato i parchi delle scuole e coinvolto i bambini, che hanno potuto esprimere tutta la loro creatività.

“Il successo delle iniziative – spiega la vicesindaco Carolina Ghiselli – è merito soprattutto dei professionisti che hanno realizzato le attività ed è a loro che va il mio ringraziamento: Michela Cembali, atelierista che ha realizzato laboratori artistici, Gloria Turrini e Fabio Garante della Scuola di Musica Comunale Ricci, che hanno proposto gli spettacoli musicali. Tutti loro hanno dimostrato professionalità, competenza e passione. Sono risorse davvero preziose per tutta la comunità”

Sabato 22 maggio tornano le iniziative rivolte alle famiglie, con due appuntamenti nel giardino del Centro Culturale Venturini per i bambini dai 5 ai 10 anni, su prenotazione. Alle 10 e alle 10.45 sono in programma le “Letture e gioco sul Coding” a cura de Il Cerchio (per prenotazioni cultura@comune.massalombarda.ra.it o telefonare al numero 0545 985832). Il secondo appuntamento è sabato 29 maggio alle 10.30 per “Letture all’aria aperta” a cura delle bibliotecarie (per prenotazioni biblioteca@comune.massalombarda.ra.it o telefonare al 0545 985812).

Le attività proseguiranno nelle prossime settimane, con spettacoli e laboratori nei parchi delle scuole dell’Infanzia, al Nido e alla scuola secondaria di primo grado “Salvo d’Acquisto”; con il progetto “Cara Città ti scrivo…”, a cura della Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi e con le mostre ancora visitabili.

La Città delle bambine e dei bambini è promossa e organizzata dall’Amministrazione comunale, Assessorati alle Politiche educative, Culturali e Gentilezza del Comune di Massa Lombarda, in collaborazione con la Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi, la Scuola di Musica “Antonio Ricci”, le cooperative ZeroCento e Il Cerchio, l’associazione Entelechia, Festa de Pargher, Avis Comunale Massa Lombarda, Gruppo Volontari Protezione Civile Massa Lombarda, Pro Loco, la rete dell’Assessorato alla gentilezza. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp al numero 0545 985890 o scrivere a urp@comune.massalombarda.ra.it.