Presidio a sostegno del popolo Palestinese: appuntamento sabato 22 maggio in piazza Kennedy

Nuovo presidio a Ravenna per manifestare a sostegno del popolo Palestinese, dopo quello tenutosi lo scorso 15 maggio organizzato da Comitato BDS Ravenna e Donne in Nero Ravenna. Questa volta i promotori e aderenti sono PCI, Potere al Popolo, Associazione Nazionale di amicizia Italia-Cuba: Circolo di Ravenna, Collettivo Anarchico “Emile Herry”, Associazione di solidarietà tra i popoli “Alma Rebelde”.

Il presidio si svolgerà sabato 22 maggio a partire dalle 17, in Piazza Kennedy a Ravenna.

Di seguito, la nota stampa diramata dagli organizzatori:

Dopo i massacri degli anni scorsi con i bombardamenti di “Piombo fuso”, stiamo assistendo

all’ennesimo attacco criminale contro Gaza dove due milioni di persone vivono assediate da

14 anni in una prigione a cielo aperto senza nessuna protezione internazionale.

Ancora una volta la repressione israeliana – peraltro mai interrotta nei territori dell’Autorità – è

arrivata a seguito della ribellione palestinese dopo la provocazione operata con la profanazione dei luoghi sacri agli arabi a Gerusalemme Est occupata.

In una situazione di apartheid antipalestinese, quindi, continuano da giorni violenza e provocazioni delle forze di occupazione e dei coloni e proseguono le violazioni del diritto internazionale in spregio alle risoluzioni dell’Onu, con detenzioni arbitrarie e omicidi.

Come sancito dall’Onu, la ricerca della Pace deve fondarsi sul ritorno ai confini del 1967, sapendo anche che non ci sarà mai Pace senza giustizia e senza un vero appoggio internazionale

alle legittime rivendicazioni del popolo palestinese.

In assenza di tale mobilitazione internazionale diventa ipocrita stupirsi quando, seppure solo

una minoranza, un popolo oppresso cerca di esercitare il proprio diritto all’autodifesa e, soprattutto, diventa colpevole parlare di simmetria tra occupanti e occupati; tra vittime e carnefici, di

fronte all’uso letale della forza militare da parte dello stato occupante.

Per questo motivo, in queste drammatiche ore facciamo appello alla mobilitazione perché si

arrivi al più presto ad un “cessate il fuoco” e alla liberazione di Gaza dal feroce assedio.

Mentre il complice governo italiano solidarizza con l’esercito d’occupazione, noi continuiamo

a pretendere il ritiro dai territori occupati, il blocco delle demolizioni di case palestinesi e

degli insediamenti dei coloni e la fine della pulizia etnica.

Siamo per boicottare il regime d’apartheid israeliano e per interrompere ogni accordo militare con lo Stato d’Israele pretendendo l’immediata applicazione delle risoluzioni ONU.

Per dire stop al massacro, per il diritto all’autodeterminazione, per il pieno riconoscimento

dello Stato di Palestina e il suo diritto ad esistere Facciamo Appello a tutte le forze democratiche, alle Organizzazioni Sindacali, a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, alle cittadine

e ai cittadini, ai sinceri democratici di Ravenna perché partecipino al

PRESIDIO IN

PIAZZA KENNEDY

SABATO 22 MAGGIO 2021

CON INIZIO ALLE ORE 17