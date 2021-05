Sta per partire a Ravenna un secondo corso gratuito di qualifica professionale per Operatore Socio Sanitario (Oss). Il percorso formativo è promosso da Asscor e Il Cerchio, grazie alla collaborazione della Regione Emilia-Romagna e Adecco Formazione.

Il corso è rivolto a 25 persone non occupate e prevede 1000 ore di lezione, di cui 450 di stage applicativo e professionalizzante da svolgere in una delle strutture socio-sanitarie gestite sul territorio dalle cooperative Asscor e Il Cerchio.

“Abbiamo deciso di promuovere questa formazione gratuita perché il bisogno di operatori socio sanitari è in forte crescita – sottolinea Cristina Frega, direttrice della cooperativa Asscor -. Tra qualche mese sarà inoltre pronto a Ravenna il nuovo complesso dedicato alla popolazione anziana, La Rosa dei Venti, e solo in questa struttura avremo bisogno di impiegare oltre 50 operatori socio sanitari”.

L’operatore socio sanitario è un professionista che svolge attività di cura e di assistenza alle persone in condizioni di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfare i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, insieme all’integrazione sociale.

Il corso promosso da Asscor e Il Cerchio partirà il 19 luglio. Possono presentare la propria iscrizione le persone maggiorenni, inoccupate, in possesso della licenza media e della residenza o del domicilio in Regione Emilia-Romagna. Per le persone straniere è richiesta una buona padronanza della lingua italiana. È prevista una selezione dei candidati attraverso un test psicoattitudinale e un colloquio motivazionale.

Per info ed iscrizioni: Raffaela Clarelli / raffaela.clarelli@adecco.it / Tel. 329/7845070