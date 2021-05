Ravenna. Inaugura venerdì 21 maggio la 46^ edizione del Festival Arrivano dal Mare!

Il Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! Apre le porte al pubblico venerdì 21 maggio. Dopo un primo momento di accoglienza online dedicato agli ospiti internazionali, alle ore 16:00 l’appuntamento sarà nel chiostro della Biblioteca Classense, per l’inaugurazione della mostra Ritratti di Commedia… Divina, con maschere di Giorgio De Marchi e burattini di Maurizio Gioco che rimarranno esposti fino al 26 maggio.

Alle ore 17:00 l’eroe della baracca Fagiolino Fan Fan e Teatro del Drago aspettano il pubblico ai Giardini Pubblici, presso la Loggetta Lombardesca, per dargli un benvenuto speciale al Festival. A seguire, lo spettacolo di burattini per le famiglie Gianduja e la farina magica, di e con Marco Grilli /CMCMG.

Alle ore 18:00 e 18:30 replica alla sala rossa del Teatro Rasi lo spettacolo di teatro di figura con marionette robotiche A riveder le stelle, di Coppelia Theatre.

Alle ore 18:30, 19:00 e 19:00 presso le Artificerie Almagià replica la breve performance per un pupazzo e una danzatrice Le mille e una notte, di Lidelab.

Infine, alle ore 20:00 alle Artificerie Almagià andrà in scena Talita Kum di Riserva Canini, spettacolo ormai immancabile del repertorio del teatro di figura contemporaneo italiano.

SABATO 22 MAGGIO

Sabato 22 maggio la programmazione del Festival ha inizio alle ore 10 con l’apertura della mostra Un filo rosso… dallo spettacolo “L’Inferno di Dante” di Maria Signorelli del 1983 al documentario realizzato nel 2020-21 a Palazzo Rasponi dalle Teste.

Saranno presenti l’Assessora alla Cultura del Comune di Ravenna Elsa Signorino, Valentina Galloni per il Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia- Romagna e e figlie di Maria Signorelli e ideatrice della mostra, Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli.

L’esposizione, che raccoglie materiali di scena e burattini dello spettacolo L’Inferno di Dante della grande artista e burattinai Maria Signorelli, rimarrà aperta fino al 30 maggio 2021.

Alle ore 11 verrà proiettato il documentario Un filo rosso… a cura di Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli, Marco Schiavoni.

Alle ore 15 appuntamento alla Sala Martini del MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna per il primo degli incontri animati previsti dal cartellone del Festival: qui verrà presentata ReTeFì Rete dei Musei di Teatro di Figura dell’Emilia-Romagna, progetto che coinvolge otto realtà museali regionali, da Piacenza a Rimini.

Alle ore 16:30 ai Giardini Pubblici andrà in scena Nonna e volpe della Compagnia Vladimiro Strinati, spettacolo di burattini adatto ai bambini a partire dai 4 anni.

Segue, alle ore 18:00, lo spettacolo di NATA Teatro Divina Commedia al Bar.

Dalle ore 17:00 alle 17:30 verrà proiettato il primo episodio del documentario Anche le case hanno un’anima, sulla vita e sull’abitazione romana dell’artista Maria Signorelli.

Dalle ore 17:30 alle 19:30 replicano ogni mezz’ora, come il venerdì sera, gli spettacoli A riveder le stelle (Teatro Rasi) e Le mille e una notte (Artificerie Almagià).

Alle ore 20:00 sarà in scena al Teatro Rasi una delle ospiti d’eccezione del Festival: Yael Rasooly, eclettica artista israeliana, accompagnerà il pubblico in un viaggio in bianco e nero tra vecchi film e intricate storie d’amore con il suo acclamato Paper Cut, spettacolo di teatro di carta e teatro d’oggetti.

DOMENICA 23 MAGGIO

Domenica mattina il primo appuntamento del Festival è con I burattini di Mattia ai Giardini Pubblici per lo spettacolo di burattini Fagiolino astrologo ovvero il rapimento della principessa Gisella, adatto a piccoli e grandi spettatori.

Alle ore 11:30 alla Sala Martini del MAR il Festival ospita UNIMA Italia per l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri Idee in circolo: la forma è sostanza?.

Dalle 15 alle 16:30 e dalle 17:00 alle 18:30 continuano le proiezioni alla Sala Martini del MAR con gli episodi 2 e 3 del documentario Anche le case hanno un’anima.

Alle ore 18 cominciano gli spettacoli alle Artificerie Almagià con il debutto live dell’ultima coproduzione Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro – Teatro del Drago Infernoparadiso, opera per bambini con e senza Dante alla ricerca delle emozioni e dei sentimenti che popolano l’opera dantesca.

Segue, alle 19:30, un appuntamento imperdibile: il grande burattinaio e maestro Romano Danielli presenta l’inedito La Pavironica commedia con i primi tre canti dell’Inferno riscritti per Sandrone Pavirone, personaggio immancabile della commedia burattinesca romagnola e compagno inseparabile di Fagiolino Fan Fan.

Infine, alle 20:30, salirà sul palco dell’Almagià un altro grande maestro del Teatro di Figura italiano: Salvatore Gatto, guarattellaro di eccezione che con il suo Pulcinella: 500 anni portati bene porterà il pubblico alla scoperta di una delle maschere più antiche del mondo e delle più profonde tradizioni partenopee.

Tutti gli eventi del Festival si svolgono nel totale rispetto delle normative in materia di contenimento e contrasto della diffusione del virus COVID-19. In tutti i luoghi del Festival è obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Il Festival metterà a disposizione dispositivi di sanificazione personale.

I posti sono limitati, gli ingressi contingentati e per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione.

