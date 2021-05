ALICE IN WONDERLAND / Il coraggio di Charlotte e l’importanza di riconoscersi e accettarsi diversi

Se vuoi salvarti leggi. E se tu volessi, addirittura, salvare qualcuno, scrivi.

Oggi vi racconto la storia di Charlotte Matteini, giornalista specializzata in politica, fact checking (controllo o verifica dei fatti, ndr) e debunking (smascherare le bufale, ndr), già editorialista di testate come Tpi, Open e Fanpage.it. Una mente brillante e una penna sagace, fate un giro sulla sua pagina Facebook, le sue analisi sono sempre ricche di acume e mai scontate. Io seguo Charlotte da anni, trovando sempre nei suoi post spunti per ragionamenti interessanti. Poi un giorno di dicembre del 2020, ho aperto la sua bacheca e ho letto un post che aveva pubblicato mettendosi a nudo e parlando di una scoperta che aveva fatto nei mesi precedenti, che le aveva cambiato la vita. “Per 32 lunghi anni, ormai quasi 33, ho sempre percepito di essere estremamente diversa dalle persone che mi circondavano senza riuscire mai a capire per quale motivo mi sentissi un’aliena catapultata per caso in un mondo terrestri. – scriveva – Ho perso il conto delle volte in cui ho soppresso il mio essere nel disperato tentativo di assomigliare agli altri, di essere percepita come una persona ordinaria, simile ai miei coetanei, ai miei colleghi, ai miei conoscenti, alle persone che incontravo nella vita. Ho perso il conto dei ruoli che ho interpretato, delle maschere che ho indossato e repentinamente cambiato. Ho trasformato la mia vita in un’opera teatrale dal sapore pirandelliano, una perpetua recita per farmi accettare dagli altri. Ecco, questo ho fatto per 32 anni. Ho cercato di fingere di essere una persona che nella realtà non sono, di conformarmi ad aspettative sociali inconciliabili con il mio essere. E sono stata male. Malissimo. Fino al punto di non ritorno. O meglio, fino al punto in cui ho capito che non avrei più potuto convivere con quella lancinante e costante sensazione di sofferenza. Qualcosa avrei dovuto fare.”

Charlotte a 32 anni ha scoperto, dopo aver intrapreso un percorso diagnostico durato molti mesi, di essere affetta dalla sindrome di Asperger, una forma di autismo che l’accompagnava da tutta la vita, e che si era sempre manifestata con una sensazione di generale male di vivere, un senso di inadeguatezza, una difficoltà nel gestire i rapporti interpersonali. E un perenne senso di essere sbagliata, alla spasmodica ricerca di un proprio posto nel mondo, sentendosi però sempre un pesce fuor d acqua, sempre accompagnata da una profonda ansia dove anche le azioni più semplici e banali diventavano ostacoli insormontabili. Che c’è di sbagliato in me? Ha pensato milioni di volte Charlotte, ma alle sue domande non riusciva a dare risposte. Si sentiva una straniera nella sua terra, un’aliena in un mondo di terrestri, a cui lei cercava di assomigliare soffocando il suo essere.

La sua vita era diventata una rappresentazione pirandelliana, dice, in cui la sua persona si annullava dietro ai paraventi dei personaggi da lei di volta in volta interpretati: un continuo indossare maschere e calarsi in ruoli per sopravvivere e non soccombere nel mondo là fuori. Insomma una recita che la portava a conformarsi alle aspettative sociali, con l’unico obiettivo di farsi accettare fingendo di essere una persona che nella realtà non esisteva. Poi tutto questo è diventata una sofferenza così lancinante da spingerla a dover fare qualcosa. La morte del padre a cui era affezionatissima, sopraggiunta al termine di una lunga e straziante malattia neurodegenerativa – di cui lei negli anni ha raccontato le tappe – è stata forse la scintilla che ha fatto divampare l’incendio, mettendola di fronte alla necessità di dover dare una risposta a quelle domande che erano ormai un’ossessione e che condizionavano ogni aspetto della sua vita, fino a renderle impossibile anche l’attività di scrittura e il normale svolgimento degli impegni lavorativi.

Il percorso clinico e i colloqui con gli specialisti hanno dato un nome a quel male di vivere: Charlotte ha scoperto di essere affetta da sindrome di Asperger, come abbiamo visto, e questa diagnosi per lei è stata una “liberazione”, un sollievo. No, lei non era sbagliata, era solo “diversa”. E la diversità è ricchezza, non qualcosa di cui doversi vergognare fingendo di essere un’altra persona. Accettarsi, accettare la propria condizione, è stato il primo passo verso la rinascita. Diceva Nietzsche che se fissi a lungo lo sguardo nell’abisso, anche l’abisso fisserà gli occhi su di te. Ma l’unico modo per non venirne inghiottiti, per non sprofondare nel buco nero, è guardarlo negli occhi senza abbassare lo sguardo, senza girarsi dall’altra parte per la paura di vedere il mostro senza veli, nella sua nuda crudezza. Charlotte ha guardato l’abisso e alla fine ha vinto lei.

Qualcuno potrebbe chiedersi come mai Charlotte ha deciso di condividere una parte così intima del suo vissuto parlando della sua esperienza sui social. È lei sessa che ce ne spiega i motivi: principalmente perché per lei la scrittura è una forma di terapia. E anche perché sui disturbi dello spettro autistico c’è un livello di ignoranza, di pregiudizi, di superficialità (in generale verso tutto ciò che riguarda la sfera dei disagi e disturbi comportamentali) che con il suo racconto Charlotte ha cercato di contrastare: “Mai una volta che l’autismo venga raccontato senza ricorrere a rappresentazioni macchiettistiche e piuttosto grottesche che tendono a descrivere la la persona autistica come una sorta di poveretto che va compatito o come un soggetto strano e bizzarro alla Rain man o alla Simon di Codice Mercury, una persona che fa cose assurde e straordinarie, non guarda negli occhi la gente e stop. – scrive – L’autistico nella rappresentazione mediatica e agli occhi di un’opinione pubblica viziata da questa rappresentazione è quella cosa lì e basta. E invece no. C’è un intero mondo di sfaccettature e sfumature che merita rispetto. Che merita spazio. Che non merita di essere relegato nell’angolino e tirato fuori all’occorrenza per la giornata mondiale dedicata.”

Grazie Charlotte per aver condiviso con noi la tua storia. Grazie perché se qualcuno, fosse anche una persona sola, leggendo quel post si è riconosciuto nei disagi e nella sofferenza da te raccontati e ha trovato la forza per reagire alla propria condizione, allora Charlotte con il tuo post hai salvato una persona. E chi salva una persona salva il mondo intero.

Per oggi è tutto, a venerdì prossimo.