Cervia. Chiude il numero speciale del Comune per rispondere alle domande sull’emergenza covid

Alla luce delle riaperture dopo il lockdown, e con la ripresa delle attività, l’Amministrazione ha deciso di sospendere il numero dedicato al Covid messo in funzione dall’ottobre scorso per rispondere a tutte le domande di cittadini, turisti e aziende in questi mesi di emergenza. Il numero è attivo da circa 7 mesi dal 28 ottobre 2020 e chiude questo fine settimana.

Il numero era a disposizione anche per informazioni e per raccogliere le richieste sui servizi attivati a sostegno della cittadinanza (es. consegna farmaci, spesa, aiuti e assistenza sociale per situazioni di necessità e per chi è impossibilitato a uscire causa la quarantena). E’ stato gestito dallo Sportello Cittadini Attivi anche grazie alla collaborazione di operatori volontari.

Il sindaco Massimo Medri: “In quest’ultimo periodo abbiamo registrato un numero nettamente inferiore di telefonate, pertanto abbiamo ritenuto di chiudere il numero dedicato all’emergenza covid. I cittadini hanno manifestato apprezzamento per il servizio e l’amministrazione ha cercato di essere sempre vicina alla comunità, offrendo il migliore sostegno possibile. In questi mesi ha messo in campo numerosi strumenti e agevolazioni economiche di aiuti alle famiglie e alle imprese. Il numero dedicato, oltre alle informazioni generali sulle principali norme nazionali e regionali, è stato anche a disposizione per raccogliere le richieste dei cittadini più fragili e con più disagio sociale. L’amministrazione comunale continuerà ad essere presente e adotterà ogni forma di provvedimento per essere vicina e dare il più possibile risposte alla comunità”.