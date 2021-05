Conferenza online sul Danteum di Giuseppe Terragni

Appuntamento in diretta facebook sulla pagina dell’associazione Tessere del 900 oggi, venerdì 21 maggio alle 18.30 con una conferenza tenuta dall’architetto Paolo Brambilla di Como, dal titolo “Il Danteum di Giuseppe Terragni tra poesia e architettura”

Il Danteum, monumento all’opera di Dante, fu ideato da Giuseppe Terragni e Pietro Lingeri nel 1938 come Tempio Museo dedicato a Dante, che avrebbe dovuto sorgere a Roma lungo la via dei Fori Imperiali, in occasione dell’E42, cioè l’expo del 1942, mai realizzata per l’avvento della seconda guerra mondiale.

Il progetto che comprendeva interventi scultorei di Mario Sironi, presentava contenuti altamente simbolici in relazione al culto dantesco durante il fascismo.

Non vide mai la luce per lo scoppio della guerra e la morte prematura dell’Architetto Terragni. Gli aspetti architettonici e simbolici di questo progetto saranno discussi dall’Arch. Paolo Brambilla , titolare dello studio Orsoni-Brambilla di Como.

Info 339-3130423

Mail info@tesseredel900.it