FIAB Ravenna. Due proposte per pedalare insieme: visita alla Rocca di Imola e pedalata lungo l’argine dei Fiumi Uniti

Per il prossimo week-end FIAB suggerisce due proposte per pedalare insieme.

Sabato è in programma una bella ciclo-escursione in intermodalità bici + treno fino ad Imola. “Partiremo come sempre alle 9 da Piazza San Francesco e con un percorso di circa 50 km su strade a bassa percorrenza raggiungeremo Imola – spiegano -. Avremo il tempo per un pranzo al sacco che consumeremo in un’area verde e nel pomeriggio potremo visitare la Rocca Sforzesca di Imola, splendido esempio di architettura fortificata. La Rocca è molto ben conservata, potremo visitare gli ambienti a piano terra, il mastio e il terrazzo da cui si possono ammirare la città e le colline circostanti. È stata riaperta al pubblico nel 1973 ed è accoglie l’esposizione di una ricca collezione di ceramiche e armi”.

Il prezzo del biglietto d’ingresso sarà da pagare sul posto. Sarà possibile rientrare a Ravenna in treno con il collegamento Imola-Ravenna di Romagna Line che prevede treni con trasporto bici ogni ora.

La seconda proposta è organizzata insieme a Trail Romagna ed è inserita nella manifestazione “Fiumi uniti per tutti”. “Pedaliamo con Trail Romagna da Ravenna fino al mare percorrendo gli argini dei Fiumi Uniti, che contraddistinguono e caratterizzano da sempre il nostro territorio, immersi in uno scenario paesaggistico suggestivo, nella natura rigogliosa che offre una grande diversità di vegetazione” spiegano da Fiab Ravenna.

La partenza è dallo Chalet dei Giardini Pubblici e rientro dopo una bella pedalata facile su un percorso pianeggiante, su asfalto e sterrato, adatta a tutti. È prevista l’iscrizione all’evento sul sito di Trail Romagna.