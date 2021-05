Il 2 agosto il tour estivo di Gianna Nannini fa tappa in Romagna

Sarà Gianna Nannini la stella più luminosa dell’estate di spettacolo che aspetta Cesenatico: la cantante toscana salirà sul palco dell’Arena Cappuccini il 2 agosto con una data intima e speciale accompagnata dal pianoforte. È il suo tour estivo “Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza”, con la Nannini che ha scelto Cesenatico come unica data in tutta l’Emilia-Romagna. Un appuntamento imperdibile per Cesenatico con cittadini e turisti che avranno l’occasione di ammirare dal vivo un’artista di questo calibro.

Ribalta Marea ancora XL

Sì Gianna Nannini, ma anche tanto altro con l’estate di Cesenatico che riproporrà per la cultura il suo format in versione Extra Large: per garantire il massimo della capienza in condizioni di estrema sicurezza sanitaria, anche quest’anno tutti gli eventi in programma si svolgeranno all’Arena Capuccini. L’Ufficio Cultura insieme all’Amministrazione Comunale è al lavoro per stilare i protocolli di sicurezza e capire quanti posti potranno essere previsti. I primi nomi confermati per il cartellone di Ribalta Marea più “classico” sono Giuseppe Giacobazzi, Roberto Mercadini e tanti altri. Suonerà dal vivo Colombre e il Festival di We Reading farà tappa a Largo Cappuccini nel mese di agosto. Ricchissimo anche il programma per quanto riguarda la “Serenata delle Zanzare” nella sua location di Largo Capuccini così come “I Notturni” conserveranno la loro anima intima e musicale anche in un nuovo scenario, come fatto lo scorso anno. Confermatissima anche la rassegna “C’era una volta il Cinema” e Cesenatico Noir con i maestri del giallo letterario e televisivo che renderanno Cesenatico il centro della letteratura italiana per un week-end.

Da lunedì 21 giugno partiranno le prevendite per tutti gli spettacoli a pagamento e anche le prenotazioni obbligatorie per quelli gratuiti: da quest’anno tutte le operazioni saranno da effettuare sul circuito www.vivaticket.com

“Quando abbiamo cominciato a studiare i nomi del cartellone per l’estate del 2021 ho pensato subito all’anno in cui ci siamo insediati – ha dichiarato il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli -: Ribalta Marea non c’era più e Cesenatico si trovava orfana del suo appuntamento culturale più importante dell’estate. Non è stato un periodo facile per la cultura eppure siamo qui con nomi importanti e di spicco, culmine di anni in cui l’offerta culturale è sempre andata in crescita”.

“Lo scorso anno le cose sono andate molto bene all’Arena Capuccini – ha aggiunto l’assessora Emanuela Pedulli – e speriamo che per questo 2021 la situazione possa migliorare ulteriormente. Il nostro Ufficio Cultura, che ringrazio, è al lavoro da mesi per completare il cartellone che è davvero ricco e di alto livello e anche per mettere a punto un protocollo sanitario che ci permette di avere la capienza massima consentita garantendo la sicurezza di artisti, spettatori e addetti. La cultura a Cesenatico è viva e sappiamo quanto la città, sia per quanto riguarda gli artisti che gli spettatori, sia in fermento dopo questi lunghi mesi di attesa. Vogliamo stare vicini a tutti gli operatori della cultura che tanto hanno sofferto in questo periodo”.