Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Cervia: procedono le attività del processo partecipativo 

Procedono le attività relative al processo partecipativo funzionale alla predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Cervia, al fine di raccogliere i contributi di cittadini e stakeholders.

Il PUMS, spiegano dal Comune, “è uno strumento volto a promuovere una mobilità efficiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile economico, sociale ed ambientale, come delineato negli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU. In coerenza con le linee guida nazionali, designa una strategia volta a toccare una pluralità di aspetti, tra i quali il potenziamento delle aree di sosta, la promozione della ciclabilità e della pedonalità su tutto il territorio comunale, interventi migliorativi sulla rete viabile funzionali all’aumento della sicurezza stradale, il potenziamento del trasporto pubblico e dei collegamenti intermodali nell’ottica di qualificare l’offerta turistica e attività di sensibilizzazione alla cultura sostenibile”.

Dopo il primo incontro di presentazione degli obiettivi, ancora disponibile nella pagina facebook https://www.facebook.com/comunecervia/, sono stati effettuati alcuni Laboratori partecipati rivolti ai Cittadini della costa e alle Associazioni di categoria, sono invece in programma nelle prossime settimane ulteriori incontri rivolti ai cittadini del forese, alle istituzioni scolastiche e ai turisti (per informazioni consultare il sito: https://www.cerviasostenibile.it/pums/).

Dai primi incontri svolti, spiegano dal Comune, ” sono già emersi contributi costruttivi e interessanti soprattutto sugli aspetti connessi alla ciclabilità del territorio cervese: questa tematica è diventata sempre più attuale anche in considerazione della nuove abitudini a cui ha portato la pandemia. Lo sviluppo di una rete ciclabile fruibile e ben collegata su tutto il territorio con particolare riferimento alla zona del forese e delle Saline sarà un elemento prioritario del nuovo PUMS anche in chiave di qualificazione dell’offerta turistica e valorizzazione del compendio Saline, grande potenzialità cervese dal punto di vista storico e naturalistico. Sarà disponibile fino a settembre il questionario online nel nuovo sito https://www.cerviasostenibile.it/pums/, che potrà essere compilato da tutti i residenti e turisti che intendono fornire un contributo personale in relazione alla loro esperienza sul tema della mobilità sostenibile nel territorio cervese. La raccolta dei dati derivanti dai questionario è un contributo molto importante per la progettazione del PUMS in quanto consente di individuare potenzialità e criticità del territorio da diversi punti di vista”.