Ravenna. Approvati interventi nella scuola per l’infanzia Il Veliero e nelle primarie Ricci e Mordani per oltre 340mila euro

Sono stati approvati dalla giunta di Ravenna tre interventi: nella scuola per l’Infanzia Il Veliero e nelle scuole primarie Ricci e Mordani.

Il Veliero si trova a Porto Corsini, in via Lagosanto 16 dove è previsto il rifacimento del manto di copertura e la tinteggiatura sia esterna che interna per un valore di 66mila euro. Per quanto riguarda la Riccardo Ricci, con sede in via Cilla 8, si tratta di un ampliamento di aule.

Sia in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19, sia considerato il numero di iscritti previsti per l’anno scolastico 2021/2022, riferito al bacino di utenza, è stato ritenuto opportuno creare spazi più ampi per ospitare le classi. Saranno quindi realizzate tre aule più grandi mediante l’ampliamento verso il cortile sul lato ovest dell’edificio.

Il plesso scolastico consta di 3 corsi per un totale di 15 classi per 353 studenti iscritti nell’anno scolastico trascorso. Le classi sono composte da un numero medio di 23/24 alunni e le aule più piccole poste nella zona a ovest della scuola non rispondono più alle attuali esigenze. L’ampliamento sarà di 56,50 metri quadri e consentirà un allungamento delle aule di 3 metri circa in modo da avere tre aule che potranno ospitare classi numerose anche nelle condizioni di distanziamento previste dall’emergenza sanitaria. Nell’intervento, del valore di 150mila euro, è prevista, tra gli altri, la deviazione della linea fognaria mista.

Per quanto concerne la primaria Mordani, che ha sede in via Mordani 5, si tratta invece di lavori di rifacimento totale del solaio di sottotetto per perfezionare il comportamento sismico della struttura. Il valore dell’intervento ammonta a 125.890 euro.

L’investimento complessivo dei tre interventi è pari a 341.890 euro, finanziati nel Piano degli investimenti 2021. Inizio e conclusione dei lavori sono previsti nei prossimi mesi di chiusura delle scuole.