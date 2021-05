Saggi di fine anno sul palco del Walter Chiari di Cervia per la scuola di musica Rossini

La Scuola di Musica Comunale “G.Rossini” di Cervia riapre alla città e alla musica dal vivo con i saggi musicali di fine anno, dopo la lunga sospensione delle esibizioni in presenza causa covid.

Da sabato 22 maggio, per altri tre sabati consecutivi, fino al 15 giugno, nonostante le difficoltà che hanno contrassegnato anche questo anno scolastico, allievi e maestri saranno dunque sul palcoscenico del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, per le performance di grandi e piccini, accanto ai loro insegnanti, a cominciare dalle 20.15.

Per l’osservanza delle misure di prevenzione anticovid, gli ingressi saranno contingentati al 50% dei posti disponibili, con priorità alle famiglie degli allievi.

“Il formidabile “gioco di squadra” dei ragazzi, delle loro famiglie, di tutti gli insegnanti, dello staff dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervia e dell’ente gestore Scuola Angelo Pescarini, hanno permesso la realizzazione degli attesissimi saggi “in presenza”, che l’anno scorso non si erano potuti realizzare – commentano dalla scuola di musica -. La Rossini “rinasce” all’insegna del grande Ludvig van Beethoven, di cui si celebra quest’anno il 250° dalla nascita e al quale dedichiamo numerosi dei brani in programma durante le quattro serate, perché come diceva il compositore celeberrimo “Dove le parole non arrivano.. la musica parla”.