Scuola Pescarini: approvato il bilancio consuntivo 2020

L’assemblea dei soci, composta dai rappresentanti dei 18 Comuni della provincia, ha approvato nel pomeriggio di ieri all’unanimità il bilancio consuntivo 2020 della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri che si è chiuso con un utile di 11.801 euro. Nell’occasione è stato anche rinnovato per i prossimi tre anni, all’unanimità, il consiglio di amministrazione composto dai 18 Comuni della provincia e l’incarico di presidente a Sergio Frattini.

La Scuola opera su tutto il territorio provinciale attraverso le sedi didattiche di Ravenna e Faenza e la succursale di Lugo. Il consuntivo di gestione 2020, sotto la direzione di Luciano Casmiro, è stato illustrato dal Presidente Sergio Frattini che ha affermato: “Il 2020, annus horribilis, si è concluso ma con esso non le problematiche aperte dalla pandemia. Dal lockdown totale dei mesi di marzo e aprile si è passati ai mesi successivi caratterizzati da innumerevoli ristrettezze organizzative che hanno penalizzato il normale svolgimento delle attività lavorative. Ciò nonostante, adottando rigorosamente tutte le misure anti Covid prescritte dalla legge, siamo riusciti a portare avanti la maggior parte delle attività formative e di servizio. Per consentire tutto ciò abbiamo, da un lato, investito massicciamente in strumentazione informatica di rete e razionalizzazione degli spazi, dall’altro attivato la partecipazione responsabile di tutti i nostri operatori verso nuove modalità lavorative, spesso di gran lunga più laboriose e impegnative”.

Dal dibattito, che ha coinvolto alcuni degli amministratori presenti, è emerso apprezzamento per l’importanza strategica della Pescarini nel rendere visibili le problematiche degli utenti stranieri con cui è in contatto quotidiano. Un aspetto, questo, che è stato riconosciuto come un valore aggiunto per rendere il mero dato statistico, relativo alla presenza di stranieri, più comprensibile sotto l’aspetto sociale e umano.

Sintesi della relazione di bilancio 2020

Attività formativa per adulti e ragazzi

L’attività formativa globale del 2020 che comprende sia corsi gratuiti e finanziati dal Fondo Sociale Europeo, sia attività a mercato, come il corso per Operatore Socio Sanitario, ha riguardato 1.578 partecipanti per un totale di 14.040 ore di lezione. Sono stati organizzati tre corsi per Oss e Raa, (Responsabile delle Attività Assistenziali) con 75 partecipanti. Sono stati complessivamente 69 gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che hanno conseguito la qualifica nei percorsi gratuiti di: operatore impianti termoidraulici, operatore meccatronico della riparazione dei veicoli, operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici e tecnico elettrico, la cui percentuale di ingresso nel mercato del lavoro è stata dell’81,5% (nel 2019 questa percentuale era dell’83%). Il 57% degli allievi è costituito da cittadini stranieri, provenienti da 62 paesi: in prevalenza da Nord Africa, Europa e Africa Subsahariana.

Servizi rivolti alle fasce deboli

La scuola si è occupata inoltre dell’inserimento lavorativo di 80 persone disabili attraverso l’attivazione di tirocini, l’erogazione di 221 ore di formazione e 892 ore di accompagnamento e sostegno. Nell’ambito del Progetto Regionale per Donne Vittime di Violenza, che riguarda tutta l’Emilia Romagna in collaborazione con i Centri antiviolenza, sono state assistite complessivamente 367 donne per l’avvio al lavoro (85 nella provincia di Ravenna), svolgendo 14 corsi di formazione e attivando 26 tirocini formativi. A sostegno della transizione scuola-lavoro di giovani con disabilità, sono stati assistiti 36 studenti, con 411 ore di orientamento e 200 ore di formazione erogate.

Gestione amministrativa di altre scuole

La Scuola Pescarini gestisce sotto il profilo amministrativo le due scuole comunali di musica di Faenza e Cervia, le quali nel 2020 hanno totalizzato 428 iscritti e la Scuola di disegno Minardi di Faenza, le cui attività sono state sospese per l’impossibilità di erogare in presenza le attività laboratoriali artigianali.