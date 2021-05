Asp Bassa Romagna: riprendono le visite dei familiari agli ospiti in tutte le strutture per anziani

Riprendono in questi giorni le visite in presenza dei familiari agli ospiti delle strutture gestite dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna: Cra F.lli Bedeschi di Bagnacavallo, Sassoli e Via Fermini di Lugo, Jus Pascendi di Conselice e Centro anziani Silvagni di Voltana.

Come previsto dalle recenti norme in materia, sono privilegiate le visite all’esterno delle strutture.