Ravenna. Musica&Spirito, concerto con i solisti e l’orchestra della della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco

Domenica 23 maggio, con il patrocinio del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura e grazie alla collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna e della Cooperativa Mosaici Sonori, i solisti e l’orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna ritorneranno a esibirsi nel concerto di maggio della rassegna Musica&Spirito.

Un’occasione speciale per ascoltare la musica sacra nel luogo che più di ogni altro si presta ad esaltare l’esperienza spirituale. Alle 19.30 la Basilica di San Francesco risuonerà delle note di Bach, Haendel, Vivaldi, ma anche dei meno celebri Lotti e Boyce. Il soprano Elisa Stinchi e Annarita Venieri, il contralto Carla Milani, il tenore Lorenzo Bellagamba e il basso Mauro Medri saranno tra i protagonisti dell’evento.

Pezzo forte della serata, tra gli altri, sarà l’aria “Ombra mai fu” dall’opera di Haendel “Serse”.

«Frondi tenere e belle/Del mio platano amato,/Per voi risplenda il fato./Tuoni, lampi, e procelle/Non v’oltraggino mai la cara pace,/Né giunga a profanarvi/Austro rapace.»

Niente turbi la serenità dei sentimenti sinceri, in un epoca di stravolgimenti.

Un’ora di ascolto emozionante a ingresso libero. L’introduzione e le brevi riflessioni sono a cura di Padre Luciano Fanin. “Abbiamo deciso di preparare, per questo appuntamento, che rappresenta un po’ un rientro sulle scene dopo un anno particolare – sono le parole di Giuliano Amadei – una serie di brani evocativi, sospesi tra misticismo e trasporto lirico. Esecuzioni diverse, ma sempre raffinate, in linea con l’essenza che da sempre anima la rassegna. Il nostro percorso d’ascolto, che parte dalla musica barocca, intende guidare il pubblico alla scoperta di una dimensione ricca di tesori nascosti. La riflessione musicale, inserita nel magnifico contesto della Basilica di San Francesco, diventa anche spirituale: la cosiddetta kirchenmusik, quando si esprime nel luogo per il quale era stata pensata, aumenta la suggestione.”