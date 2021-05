Associazione Mariani: omaggio a Beethoven al Teatro Alighieri di Ravenna

Dopo il tributo ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita, martedì 25 maggio al Teatro Alighieri alle ore 20, l’Associazione Mariani dedica uno speciale omaggio a uno dei più grandi compositori della storia della musica, Ludwig van Beethoven, con il primo appuntamento dell’integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra. Ad eseguirlo sarà l’Orchestra da Camera di Mantova e Alexander Lonquich, nella duplice veste di solista al pianoforte e direttore, più volte protagonisti del palcoscenico dell’Alighieri. Un omaggio ‘dovuto’ al genio di Bonn, un progetto ambizioso, che sarà completato in autunno, proposto da musicisti di altissimo livello.

L’Orchestra da Camera di Mantova, nata nel 1981, celebra i suoi 40 anni di vita, contraddistinti dalla spiccata vocazione divulgativa, una bottega d’arte a salvaguardia di un sapere antico, ma capace di rinnovarsi nel tempo: la musica classica. Appena formatasi si è imposta da subito all’attenzione generale per brillantezza tecnica, assidua ricerca della qualità sonora, sensibilità ai problemi stilistici, qualità che le hanno fatto conquistare nel 1997 il prestigioso Premio “Franco Abbiati” della critica musicale italiana.

Alexander Lonquich è un pianista di fama internazionale, con una grande passione per la didattica, e felice propensione ad assumere la direzione artistica di festival e incontri interdisciplinari occupandosi anche di interazioni fra teatro, letteratura, musica e arti visive. Da molti anni collabora stabilmente con l’Orchestra da Camera di Mantova. Vincitore nel 1997 del Concorso Casagrande dedicato a Schubert, da allora tiene regolarmente concerti in Giappone, Stati Uniti e nei principali centri musicali italiani e europei.

In programma i Concerti n.2 in si bemolle maggiore e n.1 in do maggiore.

