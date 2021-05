Capire la musica porta sul palco dell’Alighieri di Ravenna il Maestro Paolo Olmi

Dopo l’apertura della stagione musicale ravennate “post Covid” che ha riportato in scena il grande Bruno Canino, a 44 anni dal suo debutto a Ravenna, torna sul palcoscenico dell’Alighieri il Maestro Paolo Olmi, che ha diretto il suo ultimo concerto a Ravenna (a S.Apollinare in Classe) nel 2019, ma la cui ultima apparizione per un Concerto al Teatro Alighieri risale al lontano maggio 2003.

Per la serata, organizzata dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti, dal Cidim e dal Comune di Ravenna mercoledì 26 maggio alle ore 20, il Maestro ravennate guiderà la Young Musicians European Orchestra e due valenti giovani cantanti: la soprano Sara Rossini e la mezzosoprano Daniela Pini.

Il Concerto presenta nella prima parte il celebre Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, musicato sul testo di Jacopone da Todi, che descrive il pianto della Madonna davanti a Gesù crocifisso.

Seguirà l’ultima delle 41 sinfonie Mozartiane, la cosiddetta “Jupiter“, brano monumentale e possente scritto dall’autore nel pieno della maturità.

“Il Concerto – dice la Presidente Silvana Lugaresi – viene dedicato idealmente al ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie, una ricorrenza annuale che a causa del Covid non ha potuto essere degnamente celebrata prima come avremmo voluto e che ci ripromettiamo di riprendere il 21 marzo 2022″.

Come avvenuto nel Concerto precedente, tra il pubblico saranno molto numerosi gli studenti delle scuole medie di Ravenna e Forlì, insieme a un folto gruppo di studenti universitari, coinvolti con un progetto promozionale fortemente sostenuto dagli sponsor: Bper, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Romagna Acque.

Anche per tutte le manifestazioni estive di Erconcerti, programmate in luglio all’Arena Classis, sarà valida questa promozione che permette a decine di giovani di partecipare ai concerti al prezzo simbolico di 1 euro.

I pochissimi biglietti ancora disponibili si acquistano presso la biglietteria del Teatro Alighieri oppure online sul sito http://www.teatroalighieri.org

Per info: erconcerti1@yahoo.it