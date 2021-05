Centro Sub Nuoto Faenza: i fotosub tornano in gara a Porto Corsini per il Memorial Taroni. In acqua anche nuotatori e giovani pallanuotisti

Ha avuto inizio lo scorso 1 maggio la stagione agonistica 2020/2021 della fotografia subacquea, la quale è proseguita nei successivi weekend per approdare sabato prossimo a Porto Corsini di Ravenna dove si svolgeranno le gare di qualificazione al Campionato italiano Fotosub 2021 del Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza e del Gruppo Sportivo Sub Delphinus.

Nel campo di gara previsto presso la diga foranea sul lato nord di Porto Corsini è in programma nella mattinata il 25° Trofeo Città di Faenza – 3° Memorial Antonio Taroni, a ricordo di uno dei padri delle attività subacquee faentine e istruttore di generazioni di sub improvvisamente venuto a mancare nel settembre 2017 in Sardegna in occasione dei Campionati nazionali.

Sono previste le seguenti categorie: Reflex digitali e Compatte digitali. Appartengono alla categoria “Reflex digitali” coloro che utilizzano fotocamere reflex o fotocamere compatte a mirino elettronico o obiettivi intercambiabili; alla categoria “compatte digitali” coloro che utilizzano fotocamere compatte che non prevedono il cambio dell’obiettivo.

I temi delle foto da presentare sono tre: pesce, che deve avere, come soggetto principale, l’immagine di uno o più pesci ripresi con qualsiasi tipo di ottica; macro, che deve rappresentare, come soggetto principale, l’immagine ravvicinata di un organismo sommerso o di un suo particolare, ad esclusione del pesce o di un suo particolare; grandangolo, che deve rappresentare l’ambiente sommerso del campo di gara con ripresa grandangolare.

E’ ammessa la presenza di una modella o di un modello. La giuria renderà note le classifiche nella prima serata e le premiazioni avverranno di seguito. Alla competizione la società di Faenza si presenterà con Marco Bollettinari e Virginia Salzedo.

ll circuito delle gare di qualificazione terminerà a fine giugno e servirà a definire l’elenco dei fotografi subacquei aventi di diritto di partecipazione ai prossimi Campionati Italiani di specialità, che si svolgeranno a metà settembre, in località ancora da definire. Contestualmente alle gare di qualificazione nazionale, hanno preso il via i concorsi fotografici validi per i Gran Premi FIPSAS di fotografia e videoproiezioni digitali, i cui vincitori accederanno di diritto ai Campionati Italiani.

La prossima fine settimana vedrà il ritorno del nuoto in corsia con le atlete (18) e gli atleti (17) allenati da Marco Fregnani che saranno impegnati sabato e domenica allo Stadio del Nuoto di Riccione nelle qualificazioni Campionati regionali di Categoria in vasca lunga (CRCVL), ovviamente da 50 metri, alle prese con avversarie e avversari di altre 20 società.

La “vasca di casa”, ossia la piscina da 25 metri di Via Marozza, ospiterà domenica tre partite della 1^ giornata della Fase Finale del Campionato regionale di pallanuoto per Under 14 con i giovani faentini che alle 12 affronteranno la Sterlino Bologna; alle 10 si giocherà Reggiana-Sea Sub Modena e alle 11 Riccione-Rari Nantes femminile Bologna.