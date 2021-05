Sabato infuocato a Milano Marittima. Le vie della movida teatro di risse tra giovani

Non è ancora chiaro cos’abbia scatenato le due risse che nella giornata di sabato 22 maggio si sono susseguite a Milano Marittima, la prima nel pomeriggio e la seconda in serata. Una delle due risse, che ha avuto come teatro la centralissima Viale Gramsci, è stata ripresa da un cellulare e le immagini sono state diffuse sui social: calci, pugni, ragazzi a terra. In un primo momento si era temuto anche un accoltellamento, rivelatasi fortunatamente notizia infondata.

Le risse tra i due gruppi di ragazzi, in gran parte minorenni, sono state interrotta dall’intervenuto di Carabinieri e Polizia Locale, che hanno identificato una decina di giovani. Sugli episodi sono in corso indagini e fonti della polizia locale assicurano che anche la restante parte del gruppo sarà individuata e saranno presi provvedimenti.

Episodi innescati da tasso alcolemico più alto del consentito e da una cultura comportamentale sbagliata, che rischiano di creare un grave danno di immagine alla località, come sottolineato da Progetto Cervia, in un post “Serve un cambio di modello a cui anche gli street bar si erano detti disponibili. Servono regole chiare su musica bassa, no vocalist, no ballerine, no alcol. Avevo proposto un regolamento che prevedeva tutto questo ma fu bocciato dal Sindaco per mano del PD. In questo modo Milano Marittima muore, perde valore immobiliare, turistico e le strutture ricettive e gli esercizi commerciali seri ne hanno un danno inestimabile. Anche ieri sera come ormai tutti i week end da cui si è riaperto sempre le solite scene di risse e vandalismo. Dove sono il Sindaco che ha la delega alla sicurezza e l’assessore alle attività economiche? Quali azioni intendono intraprendere?” domandano.