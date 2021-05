Il PRC a sostegno dei portuali di Ravenna: “esempio di cittadinanza attiva”

Rifondazione Comunista esprime la piena solidarietà ai Lavoratori del porto di Ravenna che, con la loro scelta di rifiutarsi di imbarcare materiale bellico diretto in Israele, per non contribuire ad alimentare gli scontri in Medioriente attuati ai danni delle popolazioni civili di Palestina, hanno deciso di onorare la “scelta” dell’articolo 11 della nostra carta costituzionale che «Ripudia – lo ricordiamo agli smemorati e ai “distratti” – la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

Un atto di coraggio e di CITTADINANZA ATTIVA realizzato per evitare, com’è scritto nel comunicato dei portuali, «di essere complici nell’alimentare una guerra che sta mietendo soprattutto vittime civili in quel tremendo teatro di guerra». Un Azione che assume ancora più

valore in una situazione in cui la “maggioranza” dei governi occidentali, pur appellandosi alla pace e invitando Israele alla “moderazione” ha, di fatto, sposato la causa del più forte riportando tutta la complessa vicenda ad una sterile conta di morti, vittime della follia terroristica di Hamas.

A questi lavoratori, che si muovono sulla scia degli scioperi di boicottaggio e di sabotaggio attuati durante la Resistenza, noi siamo riconoscenti per aver avuto la capacità di svegliare le coscienze sopite dalle sirene della legalità di facciata e del diritto a senso unico del profitto a tutti i costi, assurto a fede e nuova religione di massa. Siamo grati a questi Lavoratori di aver riconquistato, almeno per la parte del nostro Paese in cui ci riconosciamo, un ruolo di operatore di Pace e di fedeltà costituzionale mentre altri, che dovrebbero esserlo per deontologia di ruolo istituzionale, troppo spesso hanno dimenticato e continuano a dimenticare.

Infine, confortati anche dalla numerosa partecipazione popolare al presidio del 22 maggio 2021, in Piazza Kennedy, dove insieme alle associazioni e alle forze politiche della sinistra di alternativa, abbiamo riaffermato la posizione di vicinanza e solidarietà al popolo palestinese aggredito, costantemente vessato e sottomesso all’occupazione militare di Israele spalleggiato dai paesi occidentali, noi del PRC di Ravenna confermiamo la piena e incondizionata partecipazione a qualsiasi iniziativa i lavoratori del porto vorranno intraprendere per ottenere il successo della loro decisione, nell’interesse della causa della Pace e della dignità del nostro Paese.

Prc, Federazione di Ravenna