La classe 3^Csu del Liceo di Lugo ha vinto il Concorso nazionale “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione, anno scolastico 2019-21”, indetto dal Ministero dell’Istruzione per la categoria 4: efficacia educativo/didattica presentando in un video lezioni sull’inquinamento ambientale, lezioni tenute dagli studenti ad alcune classi delle scuole secondarie di primo grado di Lugo. Il tema di questi incontri è stato quello del Progetto “Effetto Plastica”, cause ed effetti del degrado legato alla plastica, progetto sviluppato nei primi due anni liceali dalla classe e che ora, nel terzo anno di corso, si è ulteriormente sviluppato aderendo alla proposta dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna “Alla città sostenibile”, correlata ad “Agenda 2030”.

L’ambiente e la sua sostenibilità costituiscono una tematica sentita e ampiamente sviluppata dagli studenti, coinvolti anche emotivamente, con il forte desiderio di trasmettere la stessa convinzione e determinazione, come è stato riconosciuto nella motivazione del premio vinto. A causa della pandemia, la classe non potrà ricevere il premio a Roma, presso la Camera dei Deputati, come previsto inizialmente, ma i suoi contributi verranno mostrati nel corso della premiazione che verrà trasmessa dalla RAI il 2 giugno. Ai bravi studenti i complimenti da parte del dirigente scolastico Giancarlo Frassineti e della docente referente del progetto, prof.ssa Deanna Geminiani.